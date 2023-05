Federgroup rileva il marchio di food porn Golocious. In arrivo nuove aperture

Federgroup acquisisce il marchio di "food porn" Golocious

Fedegroup annuncia l’acquisizione di Golocious, il brand di food porn nato a Napoli in piena epoca Covid-19 da un’idea di Vincenzo Falcone e Gianandrea Squadrilli. Golocious entra così nel portfolio di proposte dell’azienda leader in Italia dei servizi di ristorazione in outsourcing, che prevede uno sviluppo della property con importanti aperture in Italia e all’estero nei prossimi mesi.

La sinergia tra Fedegroup e Golocious nasce nel 2020 dando vita alla prima dark kitchen in hotel (al Nyx Hotel Milan di Leonardo Hotels, partner di Fedegroup sul territorio nazionale e in Europa). La condivisione di valori quali l’utilizzo di materie prime eccellenti, valorizzazione della cultura italiana in tutte le sue sfumature street e una formula di casual eating capace di attrarre un pubblico cosmopolita, stanziale e di passaggio, sono stati i punti cardine di questa collaborazione che ha visto in 2 anni l’apertura congiunta di 6 Golocious: 3 a Milano, 1 Verona (la seconda dark kitchen) e 2 in Oman, dove Fedegroup ha acquisito la società omanita Seven Friends Ltd a inizio anno.

Golocious vanta oggi 15 locali in tutta Italia, da Milano a Palermo passando per Firenze, Roma e Caserta, diverse declinazioni, dalla Pizza in Teglia allo Sbamburger, dal Burger&Wine alla Pizza&Cucina, e oltre 200 dipendenti: un heritage che Fedegroup intende accrescere nei prossimi mesi, mantenendo intatta l’identità del brand, riconosciuto e amato da centinaia di migliaia di consumatori, investendo, con il supporto di Quadrivio e del fondo Industry 4.0, in formazione e ampliamento delle prime linee manageriali e nella digitalizzazione delle infrastrutture, e portando il brand sulle più importanti piazze italiane e internazionali in ristoranti d’hotel e su strada.