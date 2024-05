Cambio al vertice per North Sails, Victor Duran sale a bordo: è il nuovo Ceo

Cambio al vertice per North Sails: Victor Duran scelto come nuovo Ceo

Cambio al vertice di North Sails, noto marchio del settore nautico e dell'abbigliamento tecnico: Victor Duran nominato nuovo amministratore delegato. Duran prende il posto della precedente CEO, la spagnola Marisa Selfa, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare e espandere il marchio tanto sul mercato italiano quanto su quello internazionale.

Un nuovo corso per North Sails

Il neo-CEO, Victor Duran, arriva in North Sails con un ricco background professionale, avendo precedentemente ricoperto ruoli di spicco in McKinsey, dove si è specializzato nei settori della moda, dello sport e del private equity. Questa esperienza gli ha permesso di accumulare una profonda conoscenza nella gestione e nello sviluppo di marchi, oltre che nell’ottimizzazione dell’efficienza operativa di diverse aziende. Duran si mostra ottimista riguardo al futuro del brand, esprimendo la convinzione che North Sails possa raddoppiare il suo fatturato nei prossimi cinque-sette anni.

Innovazione e tradizione: le prossime mosse

Il piano di crescita delineato da Duran prevede di continuare a costruire sul successo della collezione North Tech, una linea che ha segnato un punto di svolta per il marchio grazie alla sua tecnologia innovativa e alla qualità superiore. In aggiunta, verrà introdotto un nuovo pilastro denominato Newport Archive, pensato per valorizzare l'eredità unica di North Sails, sfruttando la storia e i valori che da sempre caratterizzano il brand.

Espansione geografica e digitale

Un obiettivo primario per il futuro di North Sails è l'espansione sul mercato, con una particolare attenzione rivolta a Spagna, Francia e Germania. Questo processo di crescita sarà supportato non solo dall’apertura di nuovi punti vendita fisici, ma anche dall’investimento in strategie di vendita online, per rispondere alla crescente domanda di un mercato digitale sempre più ampio e diversificato. Ulteriori aree geografiche target per lo sviluppo includono il Nord America, l'Asia, la Turchia, il Medio Oriente e l'America Latina, segnando così un chiaro intento del marchio di consolidare e aumentare la sua presenza a livello globale.

In conclusione, l'arrivo di Victor Duran alla guida di North Sails segna l'inizio di una nuova fase di sviluppo e di espansione per il marchio, che mira non solo a raddoppiare il suo fatturato, ma anche a rafforzare la propria presenza a livello internazionale attraverso un mix di innovazione, valorizzazione del patrimonio aziendale e strategie di espansione mirate.