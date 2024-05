Calvin Klein Collection, la romana Veronica Leoni nuova direttrice creativa

A Veronica Leoni (fondatrice del marchio Quira) la direzione creativa di Calvin Klein Collection

Veronica Leoni è la nuova direttrice creativa di Calvin Klein Collection, prima linea del marchio americano proprietà del gruppo Pvh. Ad annunciarlo è stata la stessa società a capo del brand, proprietaria anche del marchio di moda Tommy Hilfiger.

Chi è la nuova direttrice creativa

Romana, classe 1984 e fondatrice di Leoni unirà la sua profonda esperienza nel settore con l’estetica moderna di Calvin Klein per disegnare la prima linea del brand, collaborando al contempo con Eva Serrano, global brand president di Calvin Klein, per portare l’ispirazione di Collection nella collezione di Calvin Klein e sui red carpet.

“Sono entusiasta e onorata di avere l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo della storia di Calvin Klein”, ha commentato, come riporta Forbes, la nuova creative director. “Per decenni, Calvin Klein ha interpretato l’idea di un’audace di sé, e sono pronta a rafforzarla con un forte accento sullo stile e la creatività. Sono profondamente grata a Eva Serrano per la sua visione e fiducia. La mia carriera è stata segnata da incontri ispiratori con alcune delle donne più visionarie della moda e lei è una di loro. Voglio anche ringraziare il ceo di PVH, Stefan Larsson, per l’opportunità straordinaria di celebrare uno dei marchi più influenti della moda americana”.