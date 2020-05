I soci di Campari, esercitando il diritto di recesso, hanno detto no al trasferimenito della sede dalla storica Sesto San Giovanni (Milano) in Olanda e sono chiamati in assemblea il 26 giugno per revocare la delibera di trasferimento presa il 27 marzo scorso. Sara' una riunione ancora con le regole Covid, attraverso il Rappresentante Designato e senza partecipazione fisica.