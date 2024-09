Carmignac annuncia la prima offerta di investimento nei private market

Carmignac si tuffa nel private market

Carmignac ha annunciato il lancio della sua prima strategia di private equity, che segna l’ingresso della Maison nella gestione dei private asset.

Questo sviluppo è l’ultimo in ordine di tempo del percorso intrapreso dalla società nell’investimento nei private market e segue una serie di iniziative che hanno interessato il bilancio, tra cui la recente operazione, annunciata a ottobre 2023, che le ha consentito di diventare un investitore di riferimento di Clipway, società specializzata nel secondario.

Il lancio del Fondo rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione dell’offerta di investimento di Carmignac e aggiunge un prodotto complementare di investimento nei private market all’ampia gamma di fondi investiti nei mercati pubblici.L’obiettivo della società è proporre agli investitori il meglio della gestione attiva e alternativa attraverso una varietà di prodotti con forti vantaggi in materia di diversificazione.

La strategia è gestita da un team dedicato di grande esperienza, composto da quattro specialisti di private equity guidati da Edouard Boscher, entrato a far parte di Carmignac a ottobre 2023 nel ruolo di Head of private equity. Collettivamente, il team vanta un’esperienza di quasi 70 anni nel settore, acquisita in numerose società di primo piano.

Oltre a un’estesa capacità di analisi delle operazioni, il team di private equity di Carmignac potrà contare sull’eccellenza operativa della società e potrà applicare ai private market la lunga esperienza acquisita nei mercati quotati, inclusi la solida gestione dei rischi e della liquidità, la ricerca degli analisti settoriali e il supporto del team di investimento sostenibile.

Grazie ai vantaggi esclusivi offerti dalla partnership strategica con Clipway, Carmignac può proporre una soluzione completa di private equity, contraddistinta dagli elevati standard generalmente riservati agli investitori istituzionali. La strategia è stata progettata da Carmignac in linea con l’impegno di assicurare sempre un forte allineamento di interessi con i clienti.

Maxime Carmignac, chief executive officer di Carmignac UK commenta:“Riteniamo da tempo che il private equity sia una fonte interessante di diversificazione per i nostri clienti. Abbiamo avviato il progetto diverso tempo fa per sviluppare una strategia differenziata di cui siamo molto orgogliosi. Abbiamo lavorato sul bilancio per dare vita a una partnership con una società di primo piano che opera nel private equity secondario. Crediamo che questa sia un’ottima illustrazione dell’approccio di Carmignac all’innovazione di prodotto, che favorisce i risultati di lungo termine e gli interessi del cliente. La nostra profonda esperienza nell’investment analysis e nella gestione del rischio, coniugata alla vasta competenza del nostro team interno e di Clipway nei private market, ci permette di proporre una strategia che sarà sicuramente interessante per i clienti europei.”

Edouard Boscher, Head of private equity aggiunge:“Il private equity ha dato prova di una solida performance negli ultimi decenni, ma l’accesso a questa forma di investimento è sempre stato abbastanza circoscritto. Grazie ai recenti sviluppi nei mercati privati e alla maggiore consapevolezza sul loro potenziale di rendimento, questo è il momento ideale per accedere a questa interessante asset class per gli operatori innovativi. Carmignac si impegna a dare ai distributori e agli investitori la possibilità di accedere all’universo del private equity attraverso un prodotto che offre la stessa qualità e le stesse condizioni dei prodotti tradizionalmente riservati agli investitori istituzionali.