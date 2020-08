Cattolica Assicurazioni, Ferraresi è il nuovo amministratore delegato

Carlo Ferraresi è il nuovo amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni. Ferraresi manterrà anche la carica di direttore generale.

Il Consiglio del gruppo assicurativo ha inoltre esercitato la delega conferita dall’Assemblea dei Soci per l’aumento del capitale sociale per la somma di 500 milioni di euro, suddiviso in due tranche di cui la prima, pari a 300 milioni, riservata ad Assicurazioni Generali e la seconda, pari a 200 milioni, che sarà offerta in opzione a favore di tutti gli azionisti.

"Per quanto riguarda la tranche destinata a Generali - spiega una nota - la delibera è coerente con quanto previsto nell’Accordo Quadro del 24 giugno 2020 ed è stata previamente condivisa con Generali stessa".