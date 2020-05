Cattolica Assicurazioni, utile netto a 14 mln nel primo trimestre

Cattolica Assicurazioni, i conti del primo trimestre

Cattolica Assicurazioni ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto a 14 milioni di euro, in flessione del 45,9% rispetto all’anno precedente e un utile adjusted pari a 8 milioni di euro, in calo del 38,3% a causa di "svalutazioni su investimenti nel settore azionario" e su alcuni "fondi comuni", come precisa la Compagnia in una nota ufficiale.

Il seguito al lockdown, il Gruppo ha registrato un "forte calo della nuova produzione sia Danni sia, soprattutto, Vita". A partire dalle settimane centrali di marzo (e fino all’inizio di maggio) si è assistito ad un -45,1% nella nuova produzione Auto, -61,6% nel Non Auto, e -81% nel Vita. Inoltre, nel periodo si è registrato un calo delle denunce dei sinistri in quasi tutti i rami (tranne le perdite pecuniarie), particolarmente nei rami Auto dove in alcune settimane il calo è stato di circa -80%. Nei mesi di lockdown, la Compagnia ha registrato un calo dei riscatti Vita del -76% rispetto ai primi due mesi dell'anno. Tuttavia, a partire dall’ultima settimana di aprile, si è assistito ad un parziale recupero con la nuova produzione Auto in crescita rispetto alla media delle settimane precedenti del 23% e quella Vita del 10%.

La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita è cresciuta del 2,8% a 1,5 miliardi di euro. Nel business Danni diretto si è riscontrata una flessione dell’1,9%. L’aumento della raccolta Vita è stato pari al 4,9% con una decisa incidenza delle unit-linked (28,7% sul totale).

Il combined ratio risulta in miglioramento al 92,6% (-1,1%) nonostante accantonamenti per tener conto del voucher per i clienti Auto che pesa il 4,9% dei premi di competenza.

Anche il risultato operativo segna un incremento del 20,5% a 72 milioni, mentre il RoE operativo si attesta al 7,4%.

Le iniziative per fronteggiare l'emergenza

Nelle prime settimane di emergenza, il Gruppo ha introdotto una polizza dedicata alla protezione delle attività commerciali e ha introdotto un nuovo sistema digitale per il pagamento dei premi e la liquidazione dei sinistri, oltre alla proroga sulle scadenze delle polizze Danni, facilitando inoltre la sospensione delle polizze Rc Auto. La Compagnia ha inoltre spiegato che sarà offerto un voucher ai clienti Auto pari a 1/12 del premio lordo annuo, da utilizzare in fase di rinnovo o di sottoscrizione di un altro prodotto Danni. In collaborazione con la Fondazione Cattolica, il Gruppo ha inoltre sostenuto le comunità maggiormente colpite dalla pandemia attraverso la donazione di oltre 2 milioni di euro in favore di ospedali, Cei, Caritas e di altre realtà socio-sanitarie e assistenziali.

Il commento del CFO Pantarrotas

“I risultati che presentiamo oggi confermano la resilienza del Gruppo di fronte a eventi eccezionali. Il trimestre è stato caratterizzato da una crescita della raccolta del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e da un calo della sinistralità, in particolare nei rami Auto", ha commentato Atanasio Pantarrotas, Chief Financial Officer del Gruppo Cattolica Assicurazioni. "Il risultato operativo risulta in crescita del 20,5% a 72 milioni di euro. Al termine di una fase di elevata volatilità dei mercati, l’utile netto di Gruppo si attesta a 14 milioni per effetto di svalutazioni su investimenti e si registra la tenuta della solidità patrimoniale, con un S-II ratio pari a 1,47 volte il requisito regolamentare. A oggi, pur consapevoli dei numerosi rischi legati alla pandemia, fatti salvi ulteriori eventi straordinari, confermiamo un risultato operativo a fine anno compreso tra 350 e 375 milioni di euro”.