Cdp, alla comunicazione arriva Biancamaria Verde

La squadra di Marco Santarelli, direttore della comunicazione, affari istituzionali e sostenibilità di Cassa Depositi e Prestiti si amplia con un nuovo innesto: si tratta di Biancamaria Verde, che arriva da Banca Ifis dove era a capo delle media relations. Ora il team della comunicazione di Santarelli conta 12 membri. Verde, come riporta Prima Comunicazione, era passata all’esame dell’ufficio HR dell’ente finanziario già qualche tempo fa, quando era in Unicredit. Ma i tempi di analisi delle strutture di Cdp vanno un po’ per le lunghe, per cui nel frattempo aveva accettato di passare a Banca Ifis banca. Ma quando Santarelli è tornato alla carica, ha accettato di entrare nella squadra dell’ufficio stampa formata da 12 super professionisti.