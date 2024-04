Cdp Venture capital punta su tech e IA: obiettivo 8 miliardi di risorse

Otto miliardi di fondi per l'innovazione e per sostenere una "nuova generazione di imprenditori". Questo è l'obiettivo del piano strategico fino al 2028 annunciato ieri a Milano dalla Cdp Venture Capital, una società controllata principalmente dalla Cassa Depositi e Prestiti (70%) e con una partecipazione di Invitalia (30%). Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il CEO della Cassa, Dario Scannapieco, ha sottolineato l'importanza dell'innovazione per la crescita economica, affermando che Cdp supporta l'intera catena del valore che va dalla ricerca fino al venture capital. L'obiettivo è creare un ecosistema che coinvolga sia il settore pubblico che le grandi imprese per sostenere le startup.

In Italia, ci sono molte opportunità per sviluppare gli investimenti nelle imprese innovative, ha aggiunto il CEO di Cdp Venture Capital, Agostino Scornajenchi, sottolineando che il venture capital italiano ha mostrato segni di vitalità, specialmente dopo la fondazione della società di gestione quattro anni fa. Gli investimenti sono cresciuti significativamente dal 2020, ma c'è ancora una grande differenza rispetto all'Europa.

Per ridurre questa distanza, Cdp prevede di concentrarsi su settori tecnologici strategici come spazio, clima, mobilità, agricoltura e salute. Inoltre, l'intelligenza artificiale è un punto chiave degli investimenti, con un impegno di un miliardo di euro per sviluppare tecnologie avanzate.

Questo investimento si suddivide in due parti: un fondo dedicato da 500 milioni per le tecnologie deeptech e 500 milioni di euro in coinvestimenti con sei fondi settoriali. In particolare, una parte dei fondi sarà destinata al trasferimento tecnologico, un'altra a realtà esistenti che utilizzano già l'AI e una parte alla creazione di un Large Language Model Italiano (LLM) competitivo a livello globale, garantendo nel contempo la sicurezza dei dati sensibili del Paes