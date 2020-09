Cernobbio, Mattarella: "Ue? Basta tabù, bisogna rivedere trattati"

"Bisogna rivedere i trattati Ue superando i tabù che frenano molte cancellerie europee", così Sergio Mattarella alla seconda giornata del forum Ambrosetti di Cernobbio torna, manda un messaggio chiaro alle istituzioni europee. "Le decisioni sui piani di risposta al coronavirus - continua l'inquilino del Colle - di ripresa dopo l'epidemia accrescono l'attesa e aiutano il decollo della conferenza sul futuro dell'Europa". Il capo dello Stato ha quindi ricordato le parole di David Sassoli che ha chiesto di ridurre la distanza tra i cittadini e le istituzioni della Ue. "Conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi equivale a realizzare buona parte di quei progressi sulla via di una sempre maggiore integrazione. Sono progressi indispensabili per una Ue sempre più efficace nella sua azione. Potremmo così superare la pagina infausta della rinuncia al progetto di Costituzione europea e del ripiegamento sul trattato di Lisbona - ha sollecitato il Presidente - aprendo con coraggio la strada alla revisione dei trattati che da troppo tempo rappresenta un vero tabù per molte cancellerie europee".

Come da tradizione la seconda giornata del Forum Ambrosetti è dedicata all’Europa e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto in un videomessaggio, ha sottolineato proprio come l’Unione europea, nel periodo di grave emergenza sanitaria ed economica provocata dal coronavirus, “ha mostrato la sua forza propulsiva, ritrovando lo spirito dei padri fondatori", adottando “in pochi mesi decisioni coraggiose e innovative". In videoconferenza da Bruxelles, nel panel ‘L’Agenda per cambiare l’Europa’ moderata dall’ex presidente del consiglio Enrico Letta, interverranno anche il vice presidente della Commissione europea Frans Timmermans e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri Josep Borrell. Spazio anche per un aggiornamento sui negoziati della Brexit con l’intervento di Michel Barnier (in video conferenza da Bruxelles), dal dicembre 2016 negoziatore capo europeo per l'uscita del Regno Unito dalla Ue. Attesa per il panel del pomeriggio ‘La resilienza delle città nell’era del Covid – Milano e Berlino’ in cui interverranno il sindaco di Berlino, Michael Müller, e quello di Milano Giuseppe Sala. Chiuderà la seconda giornata di lavori l’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il Capo dello Stato, parlando del piano di riforme nazionale da presentare a Bruxelles per ottenere i fondi del Recovery Fund, ha esortato che avvenga con "sollecitudine" e che per i singoli stati "entri in gioco il valore delle responsabilità". "Agli stati membri viene offerta una possibilità unica di disporre di risorse consistenti per riforme strutturali in grado non solo di uscire dalla crisi ma soprattutto assicurare prosperità e benessere per le future generazioni, con un modello di crescita nuovo e più sostenibile. Non a caso si chiama piano per la nuova generazione, perché l'obiettivo vuol essere quello di tracciare un orizzonte sostenibile per le giovani generazioni", ha concluso.