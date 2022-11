CheBanca e Nexi lanciano nuove carte di pagamento in plastica riciclata

CheBanca e Nexi lanciano le carte di pagamento in plastica riciclata dagli oceani con la campagna di comunicazione creata da Twenty8 Studios

Il cambiamento climatico ci viene presentato come un problema così grande da farci sentire completamente impotenti.

Invece, ci sono persone, società, aziende e istituzioni che cercano - e trovano - soluzioni, che poi possono essere replicate altrove. È il caso di CheBanca che, in collaborazione con Nexi, ha creato le prime carte di pagamento in plastica riciclata dagli oceani.

La campagna di lancio per promuovere le carte di pagamento in plastica riciclata dagli oceani è stata creata da Twenty8 Studios, l'agenzia pubblicitaria milanese fondata da Veronica Ponti che, in qualità di direttore creativo, ha detto:

“Come Twenty8 Studios siamo particolarmente orgogliosi di aver affiancato Nexi e CheBanca! in questo importante progetto. Dall’advertising tradizionale, passando per touchpoint digital e social, abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse per dare massimo valore a ogni comunicazione. Questo progetto è un esempio di come anche parlare di comunicazione sostenibile voglia dire parlare di gesti concreti, di consapevolezza e di una cultura sostenibile reale, mettendo il cliente davvero al centro".

Un lavoro di ricerca e pensiero creativo per creare una comunicazione d’impatto ma anche di grande sensibilità, che affronta temi come l’inquinamento degli oceani e la riduzione delle emissioni di CO2, e di promuovere con la stessa forza azioni concrete.