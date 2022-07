Cingolani: "Se Mosca chiude il gas sarà un inverno difficile". E sui prezzi...

Gas: Cingolani, con chiusura Nord Stream prezzi aumenteranno

Con la chiusura del gasdotto Nord Stream che fermera' entrambe le stringe di distribuzione dall'11 al 21 luglio per eseguire delle riparazioni programmate, "i prezzi del gas aumenteranno, perche' purtroppo il mercato del gas tende a speculare sulla mancanza, e ci sara' un'ulteriore corsa all'accaparramento". Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a Sky. In generale la Russia "nel nostro caso ha ridotto del 15% i flussi normali".

Gas: Cingolani, se Mosca chiude rischio inverno difficile

Se la Russia dovesse chiudere definitivamente i rubinetti del gas "noi siamo quelli che subiscono meno questo problema, proprio perche' abbiamo diversificato prima degli altri i nostri fornitori, ma e' chiaro che avremmo un inverno difficile e nessuno di noi vuole fare misure restrittive". Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a Sky. "Un conto - ha aggiunto - e' dire abbassiamo la temperatura del riscaldamento di un grado, o dire per qualche mese andiamo avanti con le centrali a carbone, perche' intanto risparmiamo gas transitoriamente, un conto e' dire dobbiamo interrompere le attivita'. Questo noi cerchiamo di non farlo, pero' devo dire che siamo in una posizione abbastanza buona in questo momento".

Gas: Cingolani, metteremo in sicurezza il Paese

"Credo che metteremo in sicurezza il Paese: se arriviamo a fine anno con gli stoccaggi di gas pieni al 90% ricordiamoci che gia' dall'inizio anno prossimo cominceranno a fluire in Italia enormi quantita' di gas che noi abbiamo sostituito diversificando in Africa le forniture". Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a Sky. "Quindi il periodo critico e' questo: dal prossimo anno entreranno 18 miliardi di metri cubi di forniture - ne prendiamo 30 dalla Russia - dunque il cammino e' molto sicuro, dobbiamo scollinare e superare questo inverno con gli stoccaggi pieni perche' poi il percorso sara' piu' facile", aggiunge il ministro.

Gas: Cingolani, sfida stoccaggio, siamo al 60%

"La sfida e' accumulare il gas per l'inverno: siamo al 60% degli stoccaggi, dobbiamo arrivare al 90%".

Dl bollette: Cingolani, da governo sforzo enorme, 30 mld

"Abbiamo confermato misure che devono attenuare il peso dell'aumento dei costi dell'energia e del riscaldamento: oltre 30 miliardi in un anno, a indicare la portata dell'enorme sforzo dello Stato". Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a Sky.

Siccità: Cingolani, 20 anni errori, impatto su energia

"Sull'acqua paghiamo vent'anni di errori sulle infrastrutture: carenza di invasi, troppa acqua di superficie usata rispetto a quella di falda, un sistema frazionato di gestione che non ha senso. A tutto questo si aggiunga che sono tre anni che piove poco, anche se con una situazione infrastrutturale e di gestione diversa questa emergenza sarebbe stata mitigata". Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a Sky. "La carenza d'acqua - ha aggiunto il ministro - ha un impatto pesantissimo anche per le imprese che producono energia. Ci sono impianti idroelettrici che sono fermi perche' la portata dei fiumi non e' sufficiente. Ci sono impianti termoelettrici che non possono essere raffreddati. Tutti i problemi sono correlati tra di loro. Se noi non rispettiamo al minuto la road map del Pnrr sulle acque reflue, sulla desalinizzazione, sulla depurazione, sulle perdite idriche perdiamo forse l'ultima occasione di metterci una toppa".