Clavarino sale in Aon, nominato presidente esecutivo International Business

Carlo Clavarino, genovese, 57 anni, già presidente esecutivo dell'area EMEA (Europa e Middle East) di Aon, gruppo statunitense quotato a New York, tra i leader globale nella consulenza dei rischi e delle risorse umane oltre che nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, sale ai vertici del gruppo. Il manager italiano è stato infatti nominato nuovo presidente esecutivo International in Business. “In pratica si tratta di una posizione di vertice su tutte le aree globali in cui opera Aon con la sola esclusione degli Stati Uniti e del Canada”, ha spiegato Clavarino.

Una nomina che avviene in un momento di transizione cruciale per il gruppo Usa: la società ha avviato un percorso di futuro con il gruppo britannico Willis Towers Watson. Questo comporterebbe una crescita anche del mercato italiano: "I prossimi due anni saranno molto impegnativi e focalizzati sull’integrazione di due società", dice Clavarino. Per quanto riguarda il futuro, spiega: "Contiamo di realizzare risparmi complessivi sui costi per circa 800 milioni che saranno investiti in tecnologia e ricerca portando questa voce, a livello di gruppo, a oltre 3 miliardi. Siamo pronti a fronteggiare le sfide concorrenziali del futuro".