Come guadagnare con TikTok: tutti i metodi da poter utilizzare

Monetizzare il proprio successo su TikTok: ecco alcuni modi per riuscire a sfruttare economicamente il social più utilizzato dalla Generazione Z

Si può guadagnare con TikTok? La risposta è sì. Per chi non ha familiarità con questo mondo, è necessario spiegare che si tratta di un social network disponibile sotto forma di app che viene principalmente utilizzato per creare e condividere brevi video, spesso con un accompagnamento musicale e con uno scopo di intrattenimento, condivisione o anche di divulgazione. È rapidamente diventato popolare, con diverse centinaia di milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Motivo in più per imparare a usarlo. Ma come si può guadagnare utilizzando questa applicazione? Ecco alcuni modi.

In che modo sfruttare economicamente TikTok

Partiamo dai contenuti sponsorizzati. Un modo per guadagnare soldi con l'app è quello di creare contenuti in partnership con marchi o aziende, realizzare dei video che promuovano i loro prodotti o servizi. Si tratta di un metodo piuttosto semplice per iniziare a monetizzare, ma che necessita di un successo solido già acquisito sulla piattaforma. Se non hai già un tuo seguito, dunque, dovrai prima creare un tuo stile e farti apprezzare per poter attrarre le proposte di partnership di aziende grandi o piccole.

Un secondo modo è il marketing affiliato, una tipologia di marketing in cui si guadagna una commissione per la promozione di un prodotto o servizio. Si può mettere in pratica aggiungendo link affiliati ai propri video o fornendo un codice promozionale. Si tratta di un metodo già piuttosto diffuso anche su altre piattaforme, come ad esempio YouTube, e che consente spesso e volentieri di dare soddisfazione a tutte le parti in causa, alle aziende, ai creator e anche agli acquirenti.

Un'altra modalità per guadagnare soldi con TikTok è quella di vendere merci correlate ai propri video. Che tipo di merci? T-shirt, cappelli o altri oggetti con il tuo logo o brand potrebbero andare bene. Questo sempre che tu abbia lavorato sul personal branding o abbia comunque un'azienda tua da voler promuovere tramite il social.

È anche possibile guadagnare soldi mostrando pubblicità sui propri video, o attivando campagne tramite TikTok Ads. Questo è un ottimo modo per monetizzare il proprio account e guadagnare un reddito passivo. Alcuni creator realizzano brevi video divulgativi, come vere e proprie guide, che mostrano come utilizzare un prodotto o come ottenere un servizio, e poi li condividono su TikTok aggiungendo loro delle pubblicità. In questo modo, gli utenti possono vedere l'annuncio e anche interagire con esso, eventualmente. Ma questo è solo un esempio. Scarica l'app e informati sugli strumenti adatti alle aziende, e vedrai che riuscirai a capire se TikTok può essere utile ai tuoi affari o meno.

Aumentare il numero di visualizzazioni su TikTok

Ovviamente, qualunque metodo tu scelga il guadagno sarà necessariamente legato alle views che riuscirai a ottenere con i tuoi contenuti. Se ti stai chiedendo come aumentare le visualizzazioni, quindi, ecco alcuni suggerimenti molto rapidi, ma fondamentali, per poter avere successo in questo mondo.

Per prima cosa, assicurati che i tuoi video siano di alta qualità. Può sembrare scontato, ma è non devi sottovalutare questo aspetto. È essenziale che le persone li guardino, e saranno indotti a farlo soprattutto se riuscirai a garantire standard elevati, oltre che un contenuto di grande interesse. Se i tuoi video sono sfocati o montati in maniera approssimativa, le persone probabilmente li salteranno. Fai attenzione quindi anche alla forma.

In secondo luogo, utilizza gli hashtag più adeguati. Assicurati di utilizzare quelli più popolari, ma pertinenti al tuo contenuto. Non ha senso infatti andare a caso nella scelta degli hashtag, seguendo le tendenze del momento indiscriminatamente. .

Ti consigliamo poi di condividere i video su altri social network. Attira i seguaci anche da piattaforme come Facebook e Twitter per guardare i tuoi video TikTok. Magari postando il link su queste piattaforme. Utilizza quindi adesivi call to action. Si tratta di un ottimo modo per far sì che le persone guardino i tuoi video. È possibile aggiungere questi adesivi per incoraggiare il pubblico a condividerli, commentarli o semplicemente per farli conoscere.

Assicurati infine che i tuoi video siano interessanti. Se crei contenuti noiosi, le persone non saranno disposte a guardarli. Cerca di creare video che catturino l'attenzione del pubblico.

Insomma, per poter guadagnare davvero c'è bisogno di lavorare molto. Con un approccio professionale e seguendo questi suggerimenti, è possibile aumentare il numero di visite dei propri video TikTok e cominciare a monetizzare. Ma devi impegnarti. Vedrai che alla fine sarai soddisfatto.