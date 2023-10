"Con i lavori del Monte Bianco si perdono 170 container a settimana"

Zurino: "I container per gli Usa costavano 2.500 dollari nel 2019, ora 8.000"

“Le chiusure programmate del Traforo del Monte Bianco costeranno all’export italiano 170 treni merci a settimana. Un danno grave non solo per l’economia valdostana e piemontese ma per l’intero export italiano che deve già fronteggiare una congiuntura difficile tra alti costi delle materie prime, alti tassi d’interesse, perdita di mercati importanti come quello russo e ucraino e forte rallentamento di mercati maturi come la Germania. La logistica è un fattore strategico per l’export e le aziende esportatrici stanno già sopportando un notevole aumento di costi per la movimentazione delle merci. Un container per gli Usa che nel 2019 costava 2500 euro oggi ne costa 8000 . Nel “piano strategico per l’export italiano” che presenteremo al Governo prevederemo un capitolo specifico per la logistica come fattore cruciale per il rafforzamento del Made in Italy”. Così Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell'Export, primo Think tank specificamente dedicato alla discussione e al confronto sull’export e il Made in Italy che raggruppa 2067 imprese, istituzioni ed associazioni per un totale di circa 200 miliardi di euro di fatturato. Iscriviti alla newsletter