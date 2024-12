Confindustria, confermata l'anticipazione di Affari: Giorgio Fossa nuovo presidente della Luiss

Esce Gubitosi, Giorgio Fossa nuovo presidente della Luiss

L’avventura di Luigi Gubitosi alla presidenza della Luiss è giunta al capolinea, proprio come aveva anticipato Affaritaliani.it più di un mese fa: Giorgio Fossa è infatti il nuovo presidente dell'università che fa capo a Viale dell'Astronomia. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha espresso apprezzamento per l'operato dell'ex ad di Tim: “Ringrazio Luigi Gubitosi per l’ottimo lavoro fatto in così poco tempo e per i risultati raggiunti che testimoniano il primato della Luiss nel mondo accademico del nostro Paese. Auguro buon lavoro a Giorgio Fossa che sarà il prossimo Presidente della Luiss”.