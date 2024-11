Luiss, Giorgio Fossa nuovo presidente al posto di Luigi Gubitosi? Il rumor

L’avventura di Luigi Gubitosi alla presidenza della Luiss potrebbe e dovrebbe essere giunta al capolinea, dopo un anno in cui l’ex amministratore delegato di Tim si è concentrato soprattutto sulla governance. Prosegue dunque il lavoro di rinnovamento dei vertici dopo l’uscita di Giovanni Lo Storto che avverrà oggi. Si dice che al posto di Gubitosi potrebbe arrivare un ex past president di Confindustria, Giorgio Fossa, di fatto ripristinando quella consuetudine che vuole che a guidare l’università romana sia sempre un ex numero uno di Viale dell’Astronomia.

Ma perché dovrebbe avvenire questo avvicendamento, con Gubitosi che è arrivato al timone della Luiss da un anno? Prima di tutto, dicono qui a Roma, perché il nuovo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, preferirebbe tornare alla tradizione, ma non può indicare per quel ruolo Carlo Bonomi, che, non essendo laureato, non può diventare presidente.

Poi perché Gubitosi, manager di grande esperienza e di stimatissimo “track record”, sembra aver deciso di lasciare timone dell’ateneo dopo l’approvazione del bilancio 2024, che dovrebbe essere molto positivo. L’università di Confindustria, eccellenza nel panorama dell’istruzione privata, sta vivendo un momento di profondo cambiamento.