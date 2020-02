Confindustria, il tour ora a Napoli.La cena romana delle territoriali lombarde

Il coronavirus fa capolino nella corsa alla presidenza della Confindustria. Per "contribuire efficacemente a centrare l'obiettivo del rilancio del Sud e dell'intero Paese", congiuntura in cui le stime di crescita "di alcuni decimali di punto, potrebbero essere riviste in peggio a seguito della pandemia cinese", il presidente di Confindustria Campania e dell'Unione industriali Napoli, Vito Grassi ha preso carta e penna per convocare Carlo Bonomi, Licia Mattioli e Giuseppe Pasini ad un incontro a porte chiuse in agenda martedì 25 febbraio alle 10 nella sede di Unindustria Napoli.

Per Grassi infatti "approfondire la conoscenza dei candidati alla prossima presidenza di Confindustria" aiuterà gli associati del Sud a rinnovare la guida di Viale dell'Astronomia "con adeguata consapevolezza", visto che la prossima presidenza è "chiamata a guidare la categoria in un momento così delicato ed importante per il futuro del Sistema Italia, delle nostre imprese, delle nuove generazioni".



Nella lettera di cui Affaritaliani.it ha preso visione (pubblicata qui sotto), il capo degli industriali campani ha invitato a partecipare tutti i presidenti delle Territoriali del Sud e "i membri dell'organo ristretto dell'Associazione".

Il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi è in vantaggio . L'audizione napoletana arriva dopo quelle di inizio settimana di Padova e Bologna, in cui secondo i rumors che si rincorrono non sono state spostate grandi preferenze. Sia a Nordest (Verona simpatizza per Mattioli e Vicenza, che procrastinerà fino all'ultimo il pronunciamento, è spaccata fra Pasini e Mattioli). Sia in Emilia Romagna, dove le territoriali hanno "deciso di non decidere", rivela una fonte presente all'incontro bolognese. Il motivo? Agli imprenditori di Parma e Piacenza sembra che piaccia Bonomi, nella potente Emilia-Centro gli industriali invece attendono ancora un decollo della candidatura di secondo step Illy e in Romagna si riscontrano preferenze per tutti e tre gli auto-candidati.

Gli esisti stanno vanificando i tentativi dei rispettivi presidenti delle confederazioni regionali, e cioè Enrico Carraro per il Veneto e Pietro Ferrari per gli emiliano-romagnoli, di far esprimere unitariamente i propri territori. Spaccato è anche il Friuli-Venezia Giulia (Pordenone su Bonomi e Udine su Mattioli. Trieste e Gorizia cercano di capire cosa succederà ad Illy).

Il leitmotiv dei temporeggiatori è quello di attendere che nel Sistema dell'Aquilotto emerga con preponderanza una candidatura di quasi sicura vittoria per partire poi, spiega chi segue da vicino da molti anni le tornate elettorali confindustriali, "con la classica salita sul carro del vincitore". E' per questo che, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, per il tour bolognese dei "Saggi", i notai di Viale dell'Astronomia incaricati di sondare gli umori degli associati, in agenda domani nel capoluogo felsineo si sono iscritti in pochi. La voglia è quella di non esporsi ancora troppo. Questo è il motivo per cui molti osservatori definiscono la situazione elettorale ancora molto fluida.





Discreto invece ieri a Roma, all'Eur, il via-vai giornaliero delle audizioni da Andrea Tomat, Andrea Bolla, e Maria Carmela Colaiacovo degli associati presenti a Roma perché ieri erano in programma due riunioni: una del comitato di presidenza allargato e, oggi, una del Consiglio generale. Fonti hanno riferito di aver visto recarsi dai "Saggi" soprattutto imprenditori tifosi di Bonomi e di Mattioli. Il presidente di Assolombarda può contrare sull'appoggio di tre big laziali del Sistema, appoggio che ieri è stato cementato con una cena a Roma ai Parioli fra i presidenti di quattro associazioni territoriali lombarde (fra cui Milano e Varese) con altri imprenditori capitolini.

