Consob, aumenta di 1150 euro al mese lo stipendio dei dipendenti

Hanno motivo di festeggiare i dipendenti di Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa), dal momento che avranno diritto ad un aumento di stipendio di 1.150 euro in più al mese. Come si legge su Wall Street Italia, ora le loro buste paga sono praticamente equivalenti a quelle di Bankitalia. Questo provvediemento toccherà tutti i 650 dipendenti di Consob che vedreanno la loro retribuzione aumentare del 9%, con una busta paga annuale che in media sarà di 167.692 euro.

Consob: l'aumento dello stipendio dei dipendenti

Questo bonus è il risultato di una lunga diatriba riguardo ad un’indennità una tantum da corrispondere ai lavoratori Consob che il governo Conte aveva rigettato poiché le stime erano di un aumento di 25 milioni di euro dei costi del personale.

A febbraio i cinque commissari interni a Consob avevano presentato una proposta di mediazione senza il tema dell'indennità. Il governo Draghi avrebbe poi chiesto, a inizio marzo, un'ulteriore richiesta di informazioni per stimare la sostenibilità dei conti a dieci anni e la vicenda si è conclusa con la conferma ufficiale dell’aumento degli stipendi.