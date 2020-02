Consob in campo contro il coronavirus. Rumors

Consob in campo contro il coronavirus. La Commissione per la Borsa, dicono i rumors, seguirà da questa mattina minuto per minuto l'andamento delle contrattazioni e nel caso ci fossero crolli delle quotazioni, ne disporrà la sospensione.

È quanto è in grado di anticipare milanofinanza.it. Questa mattina la Commissione sulla borsa si riunirà per una seduta straordinaria e, non potendo disporre d'autorità la chiusura di Piazza Affari, potere che spetta al capo della Protezione Civile, ne seguirà comunque con grande attenzione l'andamento, per evitare ogni fenomeno distorsivo e di speculazione.

Già venerdì il listino milanese aveva risentito del calo generale dei mercati azionari per l’aumento dei casi fuori dalla Cina. Le prese di beneficio, tuttavia, non hanno sorpreso, visto che molti indici avevano appena toccato nuovi massimi storici a dispetto di tutte le incertezze che gravano ancora sulle borse, dalla Brexit agli accordi commerciali internazionali.