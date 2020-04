Conte: "400mld di liquidità alle imprese. Golden power potenziata"

E' terminato poco dopo le ore 20 a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Dopo una lunga 'gestazione' durata l'intera giornata, il Cdm ha dato disco verde al dl per la liquidità delle imprese.

TESTO INTEGRALE/ DECRETO-LEGGE recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione

IL DECRETO PUNTO PER PUNTO





IL VIDEO: LA CONFERENZA STAMPA DOPO IL CDM





Coronavirus, Conte: in dl aprile misure per categorie vulnerabili - "Con il decreto di marzo abbiamo fatto un primo intervento con varie misure economiche, ora interveniamo con questa enorme potenza di fuoco per assicurare liquidità e sospendere i termini dei pagamenti, stiamo lavorando anche per un decreto molto più corposo, già questo mese, con un approccio articolato e sistemico per tutte le categoerie in sofferenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Siamo consapevoli - ha aggiunto - del fatto che è una emergenza non solo sanitaria ma di natura economica e sociale, stiamo lavorando in questa direzione e sarà un poderoso intervento con strumenti di protezione sociale e per sostenere famiglie, lavoratori e persone vulnerabili".



Conte, raccoglieremo frutti sacrifici, nuova primavera - "Quando tutto sara' finito ci sara' una nuova primavera, presto raccoglieremo i frutti di questi sacrifici". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm.



Conte, garanzia attraverso Sace per prestiti veloci - "Lo Stato offrira' una garanzia perche' i prestiti avvengano in modo celere, spedito. Potenzieremo il fondo centrale di garanzia per le pmi e aggiungiamo il finanziamento dello Stato attraverso Sace, che resta nel perimetro di Cassa depositi e prestiti, per le piccole e medie e grandi aziende". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Conte, esteso golden power, proteggeremo asset Italia - "Abbiamo adottato uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una qualche attivita' di rilievo strategico. Attraverso il potenziamento del golden power potremo controllare operazioni societarie e scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, sicurezza. E' uno strumento che ci consentira' di intervenire nel caso ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10% all'interno dell'Ue". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm.



Conte, sospesi alcuni pagamenti fisco ad aprile-maggio - "Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conte, via libera a dl imprese, e' "potenza di fuoco" - "Con il decreto appena approvato diamo liquidita' immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell'export. E' una potenza di fuoco". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm. "Non ricordo un intervento cosi' poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese, una cifra enorme", aggiunge.

Conte, con dl aprile in campo misure protezione sociale. "Stiamo lavorando per un intervento molto piu' corposo da realizzare gia' questo mese, con un approccio sistemico per tutte le categorie in sofferenza. Questa e' un'emergenza non solo sanitaria, ma economia e sociale ad un tempo. Il dl aprile conterra' strumenti di protezione sociale, sostegno alle famiglie e ai lavoratori, soprattutto quelli piu' in difficolta'".

Conte, Mes no, Eurobond sicuramente si'. "Mes no, Eurobond sicuramente si'. Il Mes e' assolutamente inadeguato, gli Eurobond invece sono la soluzione, una risposta seria, efficace, adeguata all'emergenza. Su questo io e Gualtieri siamo pienamente d'accordo anche se qualche retroscenista a volte descrive posizioni differenziate".

Coronavirus: Conte, speriamo con Pasqua arrivi riscatto. "Pasqua significa passaggio, e' una festa di liberta' e riscatto e noi speriamo che la Pasqua possa portarci anche questo riscatto, questa liberta'. Il passaggio verso una prospettiva migliore, di completo riscatto". "Tutti i leader europei esprimono ammirazione per la forza e la resilienza del nostro paese. Agli italiani tutti voglio dire: state dando un contributo fondamentale in questa battaglia al virus. Presto raccoglieremo il frutto di questi sacrifici, presto quando sara' tutto superato ci sara' una nuova primavera per l'Italia", osserva il premier.

Conte, non posso anticipare data per "fase 2", vedremo curva. Quando iniziera' la Fase 2 "non siamo in condizioni di anticiparlo perche' costantemente ci confrontiamo con i tecnici e ci riserviamo di seguire l'evoluzione della curva epidemiologica: saremmo i piu' felici se potessimo allentare qualche misura quanto prima possibile ma fissare oggi una data significherebbe anticipare qualcosa priva di senso e di fondamento"



Gualtieri: intervento senza precedenti. Garanzie per 750 mld - Con il decreto di oggi e con il Cura Italia il governo ha varato "un intervento senza precedenti" che mobilita "750 miliardi di risorse garantite dallo Stato". Lo ha detto il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.



Dl imprese: Gualtieri, per prestiti garantiti stop dividendi. "La garanzia erogata attraverso Sace ha condizioni chiare e semplici tra cui quella di non poter erogare dividendi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa al termine del Cdm che ha dato il via libera al dl credito.

Dl imprese: Gualtieri, intervento su normativa fallimentare. Il decreto imprese oltre alle garanzie sulla liquidita' che portano a liberare "insieme al decreto marzo 750 miliardi" contiene anche "interventi importanti sulla normativa fallimentare e sulla golden power". "Abbiamo voluto stralciare" e anticipare queste misure rispetto al decreto di aprile, ha spiegato "per poter mettere dispiegare immediatamente, questo potente strumento di garanzie per la liquidita', che poi sara' completato con le misure del decreto di aprile". Il decreto, ha ricordato il ministro, contiene anche "il differimento delle scadenze fiscali attraverso un meccanismo legato al fatturato" e "un potenziamento molto significativo del Fondo centrale di garanzia per autonomi, partite Iva e Pmi".



Coronavirus: Patuanelli, garanzie prestate da Stato per imprese e' operazione piu' ampia in Europa - Per il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, "il governo ha inteso rispondere all'esigenza assoluta delle imprese che che e' quella di poter avere la liquidita'. Lo abbiamo fatto per le grandi imprese con il meccanismo che e' quello di Sace - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo nella conferenza stampa, a palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri -. Abbiamo potenziato il Fondo centrale di garanzia con la possibilita' di prestiti fino a 5 milioni di euro con la garanzia dello Stato fino al 90 per cento. Fino a 25 mila euro di prestito la garanzia dello Stato sara' prestata fino al 100 per cento per il piccolo imprenditore e l'erogazione del prestito sara' immediata, senza vincoli". Patuanelli ha poi aggiunto: "Garantiamo affidamenti fino a 80 mila euro con la garanzia prestata dallo Stato fino al 90 per cento e fino al 100 per cento con la garanzia dei confidi. Con il complesso di norme approvato oggi dal Consiglio dei ministri - ha concluso Patuanelli - abbiamo fatto l'operazione piu' ampia in Europa come garanzie prestate dallo Stato per sostenere la liquidita' degli imprenditori. Il governo ha grande fiducia in loro".