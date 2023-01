Conti correnti, altra stangata: aumenti su gestione e sportello

Forti aumenti anche sui conti correnti. Per le banche aumentati i costi

L'ondata di rincari che sta colpendo gli italiani non risparmia nemmeno i conti correnti. Lo scrive oggi La Stampa, che riporta i dati di un’indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it e SOStariffe.it che ha analizzato l’evoluzione del settore dal febbraio 2022 ad oggi.

Secondo questi dati, "nel corso del 2022 la spesa è aumentata dell’8% con un esborso medio di 132 euro a correntista. A salire di più sono stati i costi per il canone annuo ma sono aumentati anche i servizi allo sportello, come i prelievi e i bonifici, già in salita da diversi anni e cresciuti ancora di più nei mesi scorsi". Come spiega La Stampa: "Non tutti i conti rincarano, però, allo stesso modo e c’è chi corre molto di più: se lo scatto nei costi è in media del +8% all’anno, per i conti online si registra addirittura un balzo del 26%".

"Aumentano anche le commissioni applicate alle operazioni allo sportello", aggiunge La Stampa. "Ma qual è la ragione dei rincari?", si chiede il quotidiano che ricorda come "in questa fase le banche dovrebbero abbassare le spese dato che stanno approfittando dell’aumento del costo del denaro ad opera della Banca centrale europea (Bce)".

La risposta data dagli autori del report sono l'aumento dei costi per le banche. "Le filiali sul territorio rappresentano un costo sempre più rilevante per gli istituti bancari che sono costretti ad incrementare le commissioni per rendere sostenibile il servizio di assistenza diretta alla propria clientela".