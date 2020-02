Coronavirus, il report Goldman Sachs: "Se va bene la crisi durerà un anno"

Goldman Sachs traccia uno scenario dell'impatto dell'epidemia di coronavirus sull'economia globale, da cui emerge che, in uno scenario ottimista, la crisi durerà almeno un anno. "L'impatto sulla crescita - si legge in un rapporto di Goldman Sachs Global Research - dipenderà dalla gravità dell'epidemia".

La stima di Goldman è che "in uno scenario benigno, in cui i nuovi contagi rallentano nettamente entro la fine del primo trimestre, la crescita annuale dovrebbe tornare al suo livello di base entro la fine dell'anno".

Mentre, "in uno scenario piu' grave, in cui i contagi continuano a crescere significativamente nel secondo trimestre, la ripresa iniziera' piu' tardi e l'impatto sulla crescita globale diventera' piu' significativa".

Coronavirus: Sace,preoccupa crescita globale, incognita Italia

Lo scoppio dell'epidemia del coronavirus "pone preoccupazioni sulla crescita dell'economia globale nel 2020" e "la propagazione del virus in Italia rappresenta oggi una nuova grande incognita: l'evoluzione dei fatti e' sotto stretto monitoraggio e impone la massima attenzione e cautela". E' quanto si legge nel rapporto Sace Simest sulla Mappa dei rischi 2020.

"Avra' un impatto sulla crescita in Cina, almeno nel breve termine. Sotto l'ipotesi che l'emergenza rientri in tempi rapidi, scenario a piu' elevata probabilita' di accadimento secondo la maggior parte degli analisti - sottolinea Sace -nella seconda meta' dell'anno le imprese cinesi dovrebbero compensare, almeno parzialmente, la produzione persa a inizio 2020, anche grazie agli strumenti volti a sostenere l'economia messi in campo dal Governo di Pechino.

A ogni modo, pur con un rimbalzo nei mesi a venire, occorrera' del tempo prima che le 'perdite' accumulate nella fase di avvio dell'anno siano recuperate. Le attese per il Paese asiatico sono di un aumento del Pil del 5,4% nel 2020, ben 0,6 punti percentuali in meno rispetto alle stime di inizio anno, secondo Oxford Economics".