Coronavirus, lo spettro di un nuovo lockdown deprime le borse

Le Borse europee chiudono in rosso dopo una timida e breve ripresa in territorio positivo a inizio mattinata. L'Oms ha riferito che la pandemia di coronavirus "continua ad accelerare" nel mondo e gli investitori sono sempre piu' preoccupati per le ripercussioni che potrebbe avere un eventuale altro blocco delle attivita' sulla gia' difficile ripresa economica. Wall Street procede mista.

A Londra l'Ftse 100 cede lo 0,76% a 6.244,94 punti e a Francoforte il Dax cala dello 0,71% a 12.242,95 punti. A Parigi il Cac 40 scende dello 0,62% a 4.948,70 punti. A Milano l'Ftse Mib perde lo 0,71% a 19.478 punti. (AGI)Ila 221746 GIU 20 NNNN