Coronavirus, è ufficiale: salta anche il Salone auto di Ginevra

Il Salone dell'auto di Ginevra, previsto tra il 5 e il 15 marzo prossimi, e' stato annullato dopo che il Consiglio federale svizzero ha annullato tutti i grandi eventi come misura di contenimento della diffusione del Coronavirus. Lo hanno annunciato le autorita' locali di Ginevra. 'Coronavirus: in accordo con i Cantoni, il Consiglio federale ha deciso di vietare le grandi manifestazioni.



A Ginevra, il Salone dell'Auto non avra' dunque luogo', ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio di Stato di Ginevra, Antonio Hodgers. 'Ci dispiace per questa situazione, ma la salute di tutti i partecipanti e' per noi e per gli Espositori assolutamente prioritaria. Si tratta di un caso di forza maggiore. Agli Espositori, che hanno investito in modo massiccio, per essere presenti a Ginevra, deriva una perdita molto amara. Noi siamo, pero', convinti, che tutte le persone coinvolte avranno comprensione per questa decisione. Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa 90esima edizione.



Il Gims 2020 avrebbe potuto essere una manifestazione grandiosa', ha dichiarato Maurice Turrettini, presidente del Consiglio della Fondazione del Geneva International Motor Show, dopo la decisione delle autorita' svizzere, che hanno portato all'annullamento del Salone dell'Auto di Ginevra.



In una nota dell'organizzazione del Salone si precisa che ora si deve organizzare lo smontaggio degli stand: le conseguenze a livello finanziario per tutte le persone coinvolte e' enorme e verranno valutate nelle prossime settimane. Una cosa e' certa, i biglietti d'ingresso gia' venduti verranno rimborsati. Gli organizzatori forniranno a breve nella pagina web tutte le informazioni per il rimborso.