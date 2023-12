Cortina, El Camineto non solo a Briatore. Spunta il fidanzato della Santanchè

Cortina, con Briatore anche Dimitri Kunz. Si ripete lo schema del Twiga

Flavio Briatore ha annunciato di aver rilevato "El Camineto", lo storico ristorante di Cortina d'Ampezzo. Ma dietro al manager proprietario del Billionaire ci sarebbero anche altri imprenditori, molto vicini all'ex team manager di F1. Si tratta infatti - si legge su Il Domani - di Dimitri Kunz, che oltre ad essere un gestore di hotel è anche il compagno della ministra Daniela Santanchè e oltre a loro ci sarebbe anche un imprenditore kazako di casa in Veneto: Andrey Toporov. L'obiettivo comune del gruppo è rilanciare questo storico locale. La notizia dell'acquisto ha generato un certo scalpore tra i fedelissimi della Perla delle Dolomiti. Insomma, dietro a Briatore ci sarebbe una vera e propria cordata. Perché in un primo momento era apparso l'annuncio dell'acquisto da parte di Toporov, che già possiede altri hotel a Cortina e poi è spuntato quello di Briatore.

I due annunci - prosegue Il Domani - si sovrappongono e la storia si complica. Chi possiede che cosa? E poi: chi comanderà d'ora in poi nello storico locale? Emergono documenti che indicano come Kunz sia il proprietario e Briatore, invece, abbia solo un ruolo di semplice azionista. La situazione non è chiara, ma lo schema sembra quello già visto per altre aziende. Dalla spiaggia di Forte dei Marmi, il celebre Twiga, adesso il gruppo plana all'ombra delle Dolomiti. Cortina è un grande marchio del turismo Made in Italy, cosa a cui tiene molto la ministra Santanchè. Ma è il futuro prossimo ad attirare appetiti e investimenti in vista delle Olimpiadi del 2026, che si disputeranno anche sulle piste della località veneta.