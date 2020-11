Cosmoprof Asia Digital Week al via con 640 espositori e oltre 10.000 buyer

Si inaugura oggi la prima edizione di Cosmoprof Asia Digital Week, l’evento online dedicato ad aziende e operatori alla ricerca di nuove soluzioni di business nella regione Asia-Pacific

Da oggi al 13 novembre, 640 espositori potranno relazionarsi in totale sicurezza con più di 10.000 buyer da 104 paesi, per rilanciare contatti di business, condividere nuovi progetti, definire ordini commerciali e valutare tendenze e strategie per rispondere alle sfide imposte dalla pandemia.

Grazie a investimenti e progetti speciali da parte di governi locali per supportare l’industria cosmetica in questo complicato scenario economico, 15 collettive nazionali partecipano a Cosmoprof Asia Digital Week: Italia (ITA - Italian Trade Agency), Spagna (ICEX), Grecia (Enterprise Greece), Svizzera (Switzerland Global Enterprise), Polonia (POLCHARM), Regno Unito (Birmingham Chamber of Commerce), Cina (Guangzhou Municipal Commerce Bureau e Yiwu Municipal Bureau of Commerce) , oltre a 7 padiglioni per la Corea (con il supporto di KOTRA, IBITA -International Beauty Industry Trade Association, KIF - Korea Innovation Foundation, KOBITA - Korea Beauty Industry Trade Association, KOSME Jeju - Korea SMEs e Startups Agency Jeju, SNIP - Seongnam Industry Promotion Agency e WMIT - Wonju Medical Industry Techno-Valley).

Le opportunità di business per aziende e operatori

Cosmoprof Asia Digital Week è un evento strategico per le aziende già operative nella regione Asia-Pacific o interessate a valutare nuove opportunità in questa area per sviluppi futuri. L’innovativo software Match&Meet facilita infatti l’incontro tra domanda e offerta e permette di gestire autonomamente gli incontri di business con dispositivi di video call, chat e webinar. In questo modo aziende, compratori, distributori e retailer possono incrementare il proprio network, vagliare nuove collaborazioni, scoprire servizi e proposte innovative per rispondere alle nuove esigenze del consumatore.



Cosmoprof Asia Digital Week è un tassello importante per continuare a monitorare uno dei bacini più importanti per l’industria cosmetica mondiale, che secondo gli esperti svolgerà un ruolo basilare per la ripresa economica post-pandemia. È questo il motivo che ha spinto i key player del settore a partecipare all’evento.

Approfondimenti ed iniziative speciali di Cosmoprof Asia Digital Week



In programma durante Cosmoprof Asia Digital Week anche iniziative specifiche di aggiornamento e condivisione, con oltre 20 webinar. Cosmotalks – The Virtual Series ospita esperti e manager di aziende, con argomenti specifici a caratterizzare il programma delle singole giornate, dalle strategie di marketing più idonee alle attuali tendenze al packaging e al design sostenibile, dall’evoluzione dell’e-Commerce e delle nuove tecnologie digitali per il comparto retail alle regolamentazioni del mercato beauty in Cina. Per consultare il calendario completo e registrarsi: https://digital-week.cosmoprof-asia.com/en- us/Education/CosmoTalks-The-Virtual-Series

Cosmo Virtual Stage accoglie aziende, influencer interessati a nuovi prodotti e le tecniche più attuali degli hairstylist e dei make-up artist più talentuosi e creativi. Per il settore hair, da non perdere i contributi di Shiseido Professional e GAMA Professional. Il focus sul make- up è ad opera di May’s, mentre per il comparto nail da non perdere la presentazione di Nailholic. In programma anche sessioni di yoga e stretching per ricaricare le energie. Per informazioni e per accedere ai contenuti, https://digital-week.cosmoprof-asia.com/en-us/Events/Cosmo- Virtual-Stage

A presentare le novità make-up, hair, skincare e body care, i device più tecnologici e gli accessori più performanti in catalogo a Cosmoprof Asia Digital Week, influencer e KOL che conoscono le peculiarità del mercato nella regione Asia-Pacific, grazie al programma #BeautyHunt: Marco Chan (Hong Kong), International Session Hairstylist; Kalam (Hong Kong), Make-up Artist; Jeniffer Harn (Korea), Make-up Artist; Kim Dao (Australia), Beauty YouTuber, Alicia Tan (Malaysia), Beauty Content Creator.

In programma oggi, lunedì 9 novembre, la presentazione di CosmoTrends, con i 21 prodotti 0selezionati dall’agenzia di trend Beautystreams tra gli espositori. Il report offre un panorama delle tendenze che maggiormente stanno influenzando il comportamento dei consumatori, con uno sguardo alle novità prodotto e alle innovazioni potenzialmente più rilevanti per le strategie di sviluppo dell’industria nei prossimi mesi.

Per informazioni, https://www.cosmoprof-asia.com/en-us/Digital-Week



COSMOPROF ASIA DIGITAL WEEK

Date: 9-13 Novembre 2020

Time: 09.00-18.00 (HKT/UTC +8)

Website: www.cosmoprof-asia.com/digital-week

Buyer Registration: https://bit.ly/3jcuueJ