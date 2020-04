Cosmoprof CBE Asean 2020: una nuova finestra sull'industria cosmetica in Asia

COSMOPROF CBE ASEAN 2020 APRE UNA FINESTRA SULLA CRESCITA DELL’INDUSTRIA COSMETICA NEL SUD-EST ASIATICO

Si svolgerà a Bangkok, in Tailandia, la prima edizione di Cosmoprof CBE ASEAN, in programma dal 17 al 19 settembre 2020 presso l’IMPACT Convention & Exhibition Center.

Cosmoprof CBE ASEAN nasce dalla collaborazione tra BolognaFiere, organizzatore degli eventi Cosmoprof,

Informa Markets e China Beauty Expo (CBE). Con Cosmoprof CBE ASEAN, la piattaforma atterra in Sud-Est Asiatico, un’area in forte crescita economica che comprende Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam.



L’evento coinvolgerà oltre 800 espositori, su una superficie espositiva di più di 25.000 mq, suddivisa in un’area dedicata al prodotto finito, Branded Finished Products, e un settore per la filiera produttiva, Supply Chain.

I TREND E I PRODOTTI NOVITA’ DA TUTTO IL MONDO

Con una popolazione di oltre 650 milioni di persone, le economie del sud-est asiatico sono in crescita. Con

l'istituzione della ASEAN Economic Community (AEC) nel 2015, la regione ha beneficiato di accordi commerciali che facilitano la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone tra i paesi membri, favorendo lo sviluppo economico del Sud-est asiatico. Il settore cosmetico è uno dei settori chiave: entro il 2020, si stima che nella regione il volume di investimenti nel settore del personal care sarà pari a oltre 10 miliardi di dollari.

CCA ospiterà aziende internazionali pronte a trarre vantaggio dalle opportunità di business nella regione. Saranno presenti padiglioni da Cina, Corea, Giappone, Polonia e Taiwan, oltre che da Hong Kong (Cina) ed Europa.

IL SUPPORTO DELL’ INDUSTRIA LOCALE

La prima edizione di Cosmoprof CBE ASEAN vanta il supporto della Federation of Thai Industries e di The Thai Cosmetic Manufacturers. La Tailandia è stata infatti scelta come paese ospitante della manifestazione grazie alla sua importante industria manufatturiera, con oltre 760 aziende. La qualità della produzione locale fa del paese uno tra i principali fornitori di prodotti beauty in Cina, Giappone e Sud-Corea.

“Federation of Thai Industries e The Thai Cosmetic Manufacturers collaborano con Informa Markets dal 2014

per sostenere il mercato cosmetico in Thailandia. Il lancio di Cosmoprof CBE ASEAN contribuirà a collegare la Thailandia con la comunità internazionale, consentendo loro di acquisire una comprensione più profonda del settore nel nostro paese. In qualità di organizzazione di base che sostiene tutte le industrie in Thailandia, siamo lieti di supportare Cosmoprof CBE ASEAN", ha dichiarato Ketmanee Lertkitcha, Presidente di Cosmetics Industry Club, Cluster Health & Beauty, Federation of Thai Industries, e di Thai Cosmetic Manufactures Association.

COSMOPROF CBE ASEAN ON THE ROAD

Per promuovere la manifestazione, è stato organizzato un programma di roadshow che ha coinvolto stampa e aziende manifatturiere dei paesi limitrofi.

Il 15 giugno 2019 a Seoul, in Corea, sono stati invitati 180 produttori e brand, alla presenza di KOTRA, con mr Kyuchul Choi, Director Overseas Exhibition.

Il 29 gennaio a Bangkok 35 giornalisti hanno partecipato alla presentazione delle principali iniziative della manifestazione. Sono intervenute inoltre selezionate aziende espositrici, alla presenza di Ms Ketmanee Lertkitcha, Presidente di Federation of Thai Industries’ Cosmetics Industry Club e di Thai Cosmetic Manufacturers Association.