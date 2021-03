Credit Agricole, arriva l'ok dalla Bce: via libera all'offerta per il CreVal

Credit Agricole, via libera all'offerta per il CreVal

La Bce e la Banca d'Italia hanno dato il via libera all'offerta pubblica d’acquisto (Opa) lanciata da Credit Agricole Italia sul Credito Valtellinese, annunciata lo scorso 23 novembre. Dalla vigilanza è arrivata la luce verde sia all'acquisto da parte del gruppo franco-italiano di una partecipazione di controllo diretto nel Creval e di partecipazioni qualificate indirette in CreValPiùFactor e in Generalfinance, ma anche al superamento della soglia del 10% nel capitale dell'ex popolare. Anche se l'Opa non andasse a buon fine, insomma, Credit Agricole potrebbe detenere una quota del Credito Valtellinese fino alla soglia del 20%. L'Opa lanciata a novembre prevede un prezzo di 10,5 euro per azione, ma il titolo del Creval si è sempre tenuto sopra tale valore, segno che il mercato scommette su un rilancio.