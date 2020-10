Credit Suisse, balletti afro al party del presidente. Thiam se ne andò furioso

ll gruppo Credit Suisse si è scusato per "qualsiasi offesa arrecata" dopo il resoconto del New York Times secondo il quale il suo ormai ex Ceo, originario della Costa d'Avorio, ha lasciato la festa per il sessantesimo compleanno del presidente Urs Rohner quando è stato fatto salire sul palco, ballando, un artista nero vestito da inserviente.

L’episodio risale a novembre 2019 quando l'ivoriano Tidjane Thiam era al timone del la seconda banca svizzera (con un passato nella compagnia assicurativa Prudential, in McKinsey e in Aviva) da cui si è dimesso a febbraio di quest’anno dopo averla risanata. Un evento che lo stesso banchiere ha raccontato come la rottura di un lustro di tensioni.

Thiam, unico nero tra gli ospiti del compleanno ha deciso di andarsene quando un ballerino, vestito da uomo delle pulizie con secchio e straccio, e danza sulla musica anni 70 (il party era a tema) facendo le mosse di pulire. Anche gli amici di Rohner si sono esibiti sul palco, tutti indossando parrucche afro. Thiam, 58 anni, ha perso il lavoro, ufficialmente, a causa di una vicenda di spionaggio bancario.

Ma secondo fonti intervistate dal New York Times, il colore della pelle di Thiam ha contribuito a determinare la sua uscita dal gruppo. In 5 anni al timone del Credit Suisse la sfida principale, ha rivelato il manager, è stata far dimenticare di essere “proveniente dal Terzo Mondo”: così era stato presentato a un evento della banca, che pure dirigeva.

L’ex Ceo è rimasto poi coinvolto sul finire del suo mandato nel terremoto che ha travolto i vertici del gruppo e su cui hanno indagato anche le autorità elevetiche: l’allora direttore generale della banca, Pierre-Olivier Bouée, ha ammesso di avere ingaggiato un investigatore per far seguire Iqbal Khan, un dirigente passato alla rivale Ubs.

Thiam la cui innocenza è stata provata si è detto ignaro di tutto ma ha dovuto lasciare il gruppo. Dal canto suo, il Credit Suisse ha affermato di aver lanciato una serie di iniziative per promuovere la diversita', tra le quali un programma per assumere, mantenere e promuovere i talenti africani, come ha riferito il Guardian, ma ha presentato le proprie scuse quando il giornale britannico ne ha ottenuto il contatto, dicendo che quanto avvenuto durante il compleanno non voleva essere offensivo: "Non c'è mai stata alcuna intenzione di offendere e ci scusiamo per qualsiasi offesa arrecata", ha detto.