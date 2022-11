D-house laboratorio urbano a Milano

La cucitura diventa a ultrasuono, il ricamo digitale,un braccio robotico stampa in 3D.E la sostenibilità nei tessuti, arriva anche dai funghi.D-house laboratorio urbano luogo in cui la tecnologia incontra moda, arte e design realizzandosoluzioni innovative, sostenibili e high-tech grazie alle collaborazioni con partner internazionaliall'avanguardia aprirà le porte per far conoscere il suo know-how. Grazie a D-house Academyle competenze trentennali dell’azienda daranno vita ai nuovi corsi di alta formazione, che avrannoinizio a gennaio e di cui sono aperte iscrizioni e orientamento. D-house Academy è l’Accademia visionaria che mira a formare i professionisti del futuro neicampi Moda e Design attraverso l’uso delle nuove tecnologie della termosaldatura ai ricamidigitali, alla stampa 3D - con uno sguardo attento non solo all’apprendimento di nuove metodologiedi progettazione, ma anche all’utilizzo di materiali responsabili e sostenibili, come quelli creati daprocessi di fermentazione fungina Loreto di Rienzo, Director R&D Pattern Group: “Il progetto D-house è un contenitore dicompetenze, di tecnologie, di conoscenze e di cultura del prodotto in ottica sostenibile; tutti questicontenuti e valori, verranno messi a disposizione degli studenti di D-house Academy per formare inuovi professionisti della moda all’uso e alla conoscenza delle tecnologie che saranno sempre piùutilizzate nel futuro.I percorsi didattici proposti dall’Academy si dividono in 3 format: Short Course, ProfessionalCourse e Master.

Servizio realizzato da Nick Zonna documenta alcune fasi del ricamo digitale.