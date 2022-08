Da Eni a Poste, da Intesa a Unicredit: la scure di Moody’s sulle aziende

Moody’s abbassa l’outlook delle banche italiane

Moody's ha modificato oggi l'outlook in negativo e ha confermato i rating di 14 istituzioni finanziarie italiane: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bper, Carige, Mediocredito Trentino-Alto Adige, Fca Bank, Banca del Mezzogiorno - Mcc, Cassa Centrale Banca, Raiffeisen, Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, Credit Agricole Italia, Credito Emiliano e Mediobanca. "Questa azione - spiega Moody's - segue il cambiamento dell'outlook da stabile a negativo sul rating del debito Baa3 del governo italiano". Inalterati i rating e le valutazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Banca Sella Holding, Bff Bank e Banca Ifis, in quanto - spiega l'agenzia - "i loro rating inferiori sono generalmente meno sensibili al possibile deterioramento del merito creditizio del governo italiano e dell'ambiente operativo".

Bocciati anche Poste Italiane ed Eni

Moody's ha cambiato l'outlook di Eni da stabile a negativo, a seguito del cambio di outlook dell'Italia del 5 agosto scorso. "Anche se il contesto economico per Eni è attualmente molto favorevole, portando a una performance operativa estremamente solida per la società nel secondo semestre del 2022, con l'aspettativa di continue solide metriche creditizie che superano le nostre aspettative per un rating Baa1 - spiega la società di rating - il cambiamento dell'outlook riflette il fatto che il merito di credito di Eni è in una certa misura anche guidato dalle sue attività sostanziali in Italia combinate con la proprietà del 30,6% da parte del governo italiano

Moody's, inoltre, ha modificato l'outlook sui rating di Poste a negativo da stabile. Questa azione segue il cambiamento dell'outlook da stabile a negativo sul rating del debito Baa3 del governo italiano La decisione riflette il fatto che la qualità creditizia di Poste è strettamente correlata a quella del Governo italiano. Il rating sovrano vincola il rating di Poste, data la significativa esposizione della società al governo italiano a causa del suo ampio portafoglio di titoli di stato (in connessione con le sue attività bancarie e assicurative). Moody's ricorda l'esposizione diretta della società alla situazione macroeconomica in Italia e il fatto che il governo italiano sia il maggiore azionista.

Promossa Leonardo con outlook positivo

Moody's conferma a Leonardo i rating Probability of Default e Corporate Family ratings (Cfr), rispettivamente, a Ba1-PD e Ba1. Contestualmente l'agenzia ha confermato i rating Senior Unsecured di Leonardo a Ba1 e le valutazioni Senior Unsecured di Leonardo US Holding Inc. sostenute a Ba1. Credito di riferimento di Leonardo La valutazione (BCA) è ba1. L'outlook su tutti i rating resta positivo.