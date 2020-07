Klm: da Ue via libera a pacchetto di aiuti da 3,4 miliardi

Klm: l'Ue dà il via libera a pacchetto di 3,4 miliardi di euro

La Commissione europea ha dato il suo via libera al pacchetto di 3,4 miliardi di euro di aiuti annunciato dal governo dei Paesi Bassi alla compagnia aerea KLM, del gruppo Air France-KLM, per attenuare l'impatto economico della crisi coronavirus. In particolare, il governo olandese ha notificato a Bruxelles due linee di aiuti alla compagnia aerea. Il primo di questi è uno schema di garanzie pubbliche per prestiti concessi da un consorzio di entità bancarie, per un valore di 2,4 miliardi mentre il secondo è un prestito subordinato che KLM riceverà direttamente dallo Stato olandese. Per quanto riguarda la prima parte degli aiuti, l'esecutivo comunitario ha sottolineato come il fatto che l'interesse cresca nel tempo favorisce un ritorno anticipato. La Commissione ha sottolineato inoltre che l'entità della garanzia è inferiore al massimo consentito dalle norme temporanee sugli aiuti pubblici e che la sua durata è di sei anni e non copre oltre il 90% del prestito finanziato. Quanto al prestito diretto statale a KLM, che sarà concesso entro il 31 dicembre di quest'anno e avrà durata massima di 5 anni e mezzo, per la Commissione la remunerazione è in aumento e quindi incoraggia la compagnia aerea a restituirla in anticipo. Di conseguenza, l'esecutivo comunitario ha concluso che gli aiuti olandesi alla compagnia aerea olandese aiuteranno a gestire l'impatto del coronavirus nel paese e che l'intervento dello Stato è stato "essenziale" per KLM per ottenere liquidità "vitale" per superare l'impatto. che hanno avuto restrizioni di movimento per contenere la malattia.

Klm: aiuti pubblici "necessari e proporzionati" per far fronte alla crisi economica

Bruxelles ritiene che gli aiuti pubblici alla compagnia aerea siano "necessari, adeguati e proporzionati" per far fronte a un "grave" turbamento dell'economia olandese. "KLM svolge un ruolo chiave nell'economia olandese in termini di occupazione e connettività aerea", ha spiegato la vicepresidente della Commissione europea responsabile della concorrenza, Margrethe Vestager, sottolineato che "gli Stati membri sono liberi di identificare misure in linea con i propri obiettivi e le norme dell'UE" per sostenere le aziende nazionali. Lo Stato olandese detiene già una partecipazione in Klm, che è il secondo datore di lavoro privato nei Paesi Bassi con ooltre 36 mila dipendenti.