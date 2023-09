Dazn, taglio costi a livello globale: verso oltre 100 licenziamenti. Ecco dove

Dazn è al lavoro per tagliare i costi e tra le manovre in corso per la società inglese c’è una serie di licenziamenti che andrà a colpire principalmente il personale nel Regno Unito e ad Amsterdam. Lo scrive SportBusiness, spiegando che il servizio di streaming sportivo ha messo in atto una recente “ristrutturazione” nel tentativo di raggiungere l’obiettivo della redditività entro il 2024.

I licenziamenti dovrebbero interessare 102 dipendenti. Nel Regno Unito, Dazn sta ridimensionando le operazioni di Team Whistle, la società di contenuti digitali con sede negli Stati Uniti acquisita lo scorso anno come parte dell’acquisizione di Eleven Sports. Gli esuberi lasceranno Team Whistle a concentrarsi sulla boxe, sul calcio e sulla NFL.

I licenziamenti colpiscono anche il personale impiegato in ambito tecnologico ad Amsterdam, mentre Dazn continua a sviluppare le attività di questo ripo a Hyderabad, in India e Katowice, in Polonia, in un esercizio di riduzione dei costi. I team tecnologici principali a Londra e Leeds dovranno essere mantenuti. Il personale tecnologico e ingegneristico con sede nel Regno Unito ha sopportato il peso di un precedente programma di licenziamenti adottato 11 mesi fa.

Ulteriori esuberi ci saranno anche con il consolidamento dei ruoli nei dipartimenti commerciale e finanziario, mentre nell’ambito della pubblicità sui media si sta implementando una struttura gestionale snella. Si sta riducendo anche l’organico del team editoriale e di produzione di contenuti globali in un contesto di riduzione dei contenuti non live e di revisione dell’approccio ai contenuti nei mercati di lingua inglese. I costi operativi di Dazn sono stati pari a 2,9 miliardi di dollari (2,7 miliardi di euro) nel 2021, in aumento di circa il 44% rispetto ai 2 miliardi di dollari del 2020. Secondo i conti del 2021, l’azienda aveva 2.313 dipendenti, in calo rispetto ai 2.608 nel 2020. Il numero legato al personale tecnologico è passato da 686 nel 2020 a 766 nel 2021.