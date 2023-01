Debito sovrano, Italia a rischio. La Bce rassicura sul risanamento

Aumento dei tassi Bce, è timore per l’Italia, anello debole di Eurolandia

“L'indebitamento è diventato più costoso per i governi” ma “nonostante l'aumento dei tassi di interesse, il debito pubblico può rimanere su un percorso solido”. Parole di rassicurazione importanti, quelle che arrivano proprio dalla Bce in un recente studio sul suo blog, dal titolo "Politica fiscale: da un pranzo gratuito a uno accessibile". Parole che arrivano al momento giusto, soprattutto per l’Italia, che secondo un sondaggio del Financial Times sarebbe il paese di Eurolandia più suscettibile a una crisi del debito proprio in seguito all'aumento dei tassi della Bce e al fatto che l'Eurotwer acquisterà meno bond nei prossimi mesi.

Aumento dei tassi, Italia a rischio crisi. La Bce smorza: “Debiti rimangono su percorsi solidi”

Ma la preoccupazione sollevata da nove economisti su dieci, in un sondaggio del Financial Times, ha smosso la pronta risposta della Bce, che dapprima riconosce: “I tassi di indebitamento dei governi sono aumentati notevolmente a causa dell'inflazione elevata e della normalizzazione della politica monetaria. Anche gli investitori sono diventati più restii a detenere attività più rischiose. Inoltre, prestano attenzione alla sostenibilità del debito pubblico, soprattutto nei Paesi con ingenti passività”. Aspetti che hanno entrambi “contribuito all'aumento degli spread dei titoli sovrani”. Ma poi aggiunge: “Un altro aspetto da considerare è che un'inflazione più elevata tende a migliorare alcuni dati principali della sostenibilità fiscale”. Visto che, "per un dato ammontare di debito in essere, un Pil nominale più alto significa che il rapporto debito/Pil diminuisce”.

Aumento dei tassi, Italia a rischio crisi. Crosetto: “Debito? Fatico a capire le scelte della Bce”

Una replica, quelle della Bce, che giunge anche a seguito delle perplessità espresse dal ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da Repubblica dopo l'allarme del Financial Times. “Le condizioni economiche del Paese rischiano di peggiorare se verranno a mancare le 'tutele esterne' che hanno aiutato negli ultimi anni. Per questo fatico a comprendere le ragioni che hanno spinto la Bce a cambiare politica sugli acquisti dei titoli di Stato europei, in un momento già economicamente molto complesso, per certi versi drammatico, come quello che sta attraversando il mondo e l'Ue in particolare".

E commenta: "Basta guardare alla legge di bilancio; oltre venti miliardi in più, rispetto allo scorso anno, per pagare gli interessi sul debito pubblico. Senza inflazione e tassi si sarebbero fatti maggiori investimenti nell'economia e si sarebbe scongiurato l'aumento delle accise sulla benzina o il taglio della rivalutazione di alcune pensioni".