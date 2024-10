Decamerone delle Idee alla quarta edizione, torna la kermesse su giustizia ed economia

Dal 4 al 6 ottobre, la splendida cornice della Tenuta Santa Caterina a Grazzano Badoglio ospiterà la quarta edizione del Decamerone delle Idee (www.decameronedelleidee.it), evento organizzato dal Gruppo The Skill. Come da tradizione, l’incontro vedrà riunite figure di spicco, quest’anno provenienti dal mondo delle istituzioni europee, dell’economia, della giustizia e della comunicazione per esplorare questioni centrali per il futuro dell’Italia nel contesto mondiale.

Il richiamo al Decamerone di Boccaccio è ancora una volta significativo: come i protagonisti della celebre opera letteraria si rifugiarono in una villa per sfuggire alla peste e raccontarsi storie che alimentassero la riflessione e la creatività, così gli ospiti del Decamerone delle Idee – ideato in epoca Covid dal CEO di The Skill Group, Andrea Camaiora – si ritrovano ogni anno per condividere visioni e prospettive su temi di attualità. In questo angolo del Monferrato, recentemente riconosciuto patrimonio UNESCO, prende vita una discussione tra personalità che cercano di rispondere alle sfide del presente, in un parallelismo che attraversa secoli e crisi diverse, dalla peste del XIV secolo alle problematiche globali contemporanee.

Quest’anno il Decamerone delle Idee si concentrerà su temi cruciali come i rapporti economici tra Italia e il resto del mondo, con un’attenzione particolare agli scambi con l’America Latina e al mercato comune europeo, il diritto delle nuove tecnologie nel tempo della intelligenza artificiale, nonché la giustizia penale e le garanzie per il cittadino.

Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà Luca Bolognini, giurista tra i massimi esperti di privacy e diritto delle tecnologie, che offrirà il suo contributo sui temi legati alla tutela dei dati nell’era dell’IA, mentre Paola Mascaro, Presidente Emerita di Valore D, Board member di EWOB e Fondazione Ronald McDonald e Managing Director di Accenture, condividerà la sua esperienza sulla leadership e la responsabilità sociale.

Stefano Camaiora, imprenditore peruviano a capo del Gruppo italo-andino Vainsa, attivo nel settore degli elettrodomestici e delle forniture d’arredo, con operazioni prevalentemente in Italia e una significativa presenza in Cina, offrirà invece una prospettiva internazionale sulle dinamiche aziendali e sulle opportunità negli scambi commerciali tra Italia e America Latina.

Stefano Putinati, avvocato dello Studio legale internazionale WST e professore associato di diritto penale all’Università di Parma, affronterà con il noto avvocato penalista Guido Carlo Alleva e Andrea Camaiora l’annoso tema del rapporto tra giustizia e media. Infine Fabrizio Planta, direttore dati e tecnologie presso l’Agenzia Europea ESMA, interverrà sui temi della regolamentazione finanziaria.

Durante l’evento, sarà proiettato il docufilm “A un passo dalla Luna. Una leadership italiana ed europea”, prodotto e presentato dal Gruppo The Skill in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, che racconta il protagonismo dell’Italia nelle prossime missioni spaziali, intrecciando i sogni dei bambini con le ambizioni scientifiche e tecnologiche delle aziende italiane impegnate nell’esplorazione lunare e marziana come quelle del gruppo Leonardo, Thales Alenia Space e Altec.

Andrea Camaiora dichiara: «Abbiamo invitato pochi ospiti selezionati, eccellenze nei rispettivi settori, per un weekend esclusivo di riflessione e arricchimento culturale. Siamo particolarmente orgogliosi di proiettare il cortometraggio già presentato a Venezia poche settimane fa. Al Decamerone delle Idee, il confronto tra intelligenze visionarie e innovative è ciò che alimenta il progresso e offre ai decisori politici gli strumenti necessari per affrontare le sfide future. Tutto questo avviene in un ambiente straordinario, dove il fascino di Tenuta Santa Caterina, con i suoi profumi e il suo vino, frutto di tradizione, cura e bellezza, crea un contesto ideale per favorire la condivisione di idee innovative. Un ringraziamento speciale va a Guido Carlo Alleva, padrone di casa, per l’ospitalità e il tempo prezioso che dedica sempre a questo evento, aiutandoci a trasformarlo in incubatore di buone idee. I contenuti della manifestazione saranno raccontati dal nostro team creativo, che confezionerà pillole per renderli accessibili, pur mantenendo un giusto equilibrio tra ciò che deve rimanere riservato e ciò che può essere condiviso. Non tutto, infatti, è fatto per i social, e questo evento ne è un perfetto esempio».

Nel corso delle edizioni passate, il Decamerone delle Idee ha ospitato, tra gli altri, Isabella Bertolini (componente del CSM), Massimo Comparini (Capo della Divisione Spazio di Leonardo), Francesco Tufarelli (già segretario generale del CNEL), Giuseppe Cossiga (presidente di AIAD, Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza), Michele Nicchio (presidente di AIOP Lombardia), gli avvocati Gianluca Massimei (partner di Advant-NCTM) ed Elisabetta Busuito (partner di B - Società tra Avvocati), e Marco Montorsi (rettore della Humanitas University).