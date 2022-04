Def, Superbonus oltre il '23. Orlando: possibile scostamento di bilancio

Def, chiusi i testi delle risoluzioni di maggioranza: cresce l'attesa per le modifiche del Mef

I testi delle risoluzioni di maggioranza sul Documento di economia e finanza e sulla Relazione sono stati chiusi, mentre in Aula alla Camera è in corso la discussione sul Def: una riunione di maggioranza ha lavorato per redigere la versione finale delle risoluzioni, e il Mef ha annunciato le ultime modifiche. Entro le ore 13 i testi saranno consegnati e si procederà ai due voti sulle relazioni.

Intanto però, dalla bozza si apprende che, in relazione al superbonus edilizio, la Camera impegna il governo "a prorogare il termine attualmente previsto dal comma 28, lett. E, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2022 per le abitazioni unifamiliari".

Ma non solo. Anche a "utilizzare gli spazi derivanti dalla manovra per nuove iniziative espansive disponendo ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia nonchè mediante la revisione del sistema dei prezzi di riferimento e dei carburanti, assicurando altresì la necessaria liquidità alle imprese mediante la concessione di garanzie anche alla luce della nuova comunicazione della Commissione n. 2022/C 131 I/01 sul nuovo quadro contemporaneo degli aiuti di Stato nonche' ai settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze".

La risoluzione intende "prevedere in favore degli enti territoriali, risorse dirette a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia anche mediante l'utilizzo di flessibilità di bilancio. Continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario. Adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime sia per i lavori in corso di esecuzione che per quelli di prossimo affidamento prioritariamente con riferimento ai progetti individuati nel Pnrr".

Segnali di apertura in tal senso arrivano anche dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che a Torino, a margine del congresso nazionale Fim Cisl, rispondendo ad una domanda sull'eventualità di uno scostamento di bilancio, ha detto: “Abbiamo messo in conto che le risorse individuate nel Def non saranno sufficienti, ragioneremo sul come, credo che nessuna strada sia esclusa".

"Si tratta anche di capire esattamente, ha spiegato Orlando, quali risposte comuni, se ci saranno, verranno a livello europeo. In queste ore si stanno verificando le possibilità, se non ci saranno, si tratterà di verificare quali strade a livello nazionale si potranno intraprendere". "Abbiamo messo in conto, ha concluso il ministro del Lavoro, che le risorse del Def sono solo una parte di ciò che è necessario per fare fronte alla situazione che si è venuta a determinare con la guerra".