Dino Damiano Borello entra nel leadership team di Reputation Institute Italia, società internazionale leader nella misurazione, gestione e protezione della reputazione aziendale.

Grazie alla sua esperienza in importanti imprese multinazionali quali Unilever, Ferrero e Piaggio con crescenti responsabilità a livello nazionale e internazionale, Dino Damiano Borello oggi si unisce al team di Reputation Institute per migliorare la capacità di supportare obiettivi e business dei propri clienti, integrando la reputazione come strumento di sostegno alle strategie marketing-driven.

L’ingresso di Borello rappresenta un’ulteriore accelerazione nella strategia di Reputation Institute, guidata in Italia da Michele Tesoro Tess, che punta così non solo a supportare il posizionamento reputazionale delle aziende, ma anche a integrare approcci di brand equity e corporate reputation, oltre a sviluppare la loro capacità di brand activation sui target prioritari.

“Credo che oggi la reputazione sia una leva di branding da cui non si può prescindere per competere nei mercati della nuova economia di consumo, perchè fornisce nuove dimensioni ineludibili su cui si gioca oggi l’adesione e la differenziazione – ha dichiarato Dino Damiano Borello, neo Vice President di Reputation Institute Italia – La reputation journey per le aziende del segmento Fast Moving Consumer Goods, e non solo, deve essere gestito e arricchito con grande attenzione e impegno: sono convinto che Reputation Institute abbia definito un modello unico e innovativo a livello globale e sono dunque orgoglioso di potere essere di stimolo per il suo ulteriore sviluppo, a beneficio dei brand e delle imprese nostre clienti”.

Oggi la reputazione è una leva di competizione per tutte le aziende e diventa, quindi, sempre più strategica la sua gestione in maniera trasversale all’interno del management. In questa prospettiva Reputation Institute ha investito nella crescita delle practice da mettere a disposizione dei propri clienti: oltre alla tradizionale area di competenza “Communication”, già nell’ultimo anno si è reso concreto uno sviluppo crescente della leva “Human Resources”, a cui si affianca, nel 2020, anche l’area “Brand & Marketing”.

“Nell’ultimo anno abbiamo visto aumentare di quasi il 50% il nostro fatturato e il numero di aziende clienti – afferma Michele Tesoro Tess, Executive Vice President Europe di Reputation Institute. “Una grande responsabilità che ci impone, sempre più, di mettere a disposizione delle Aziende tutte le competenze utili per gestire e proteggere il loro business, in mercati sempre più incerti e volatili, integrando e innovando continuamente la nostra value proposition con esperienze capaci di dare risposte e azionabilità alle esigenze dei clienti”.