Dipendenti pubblici, brutte notizie. Stipendi più bassi ad aprile se...

Gli importi degli stipendi NoiPA di aprile 2024 sembrano essere più bassi del solito per alcuni dipendenti pubblici. La causa principale potrebbe essere gli arretrati erogati a marzo, che hanno fatto superare la soglia per beneficiare del taglio del cuneo fiscale. Lo scrive il sito internet www.informazionescuola.it.

Se gli arretrati hanno portato il reddito lordo di marzo oltre i 2.692 euro, il bonus fiscale del 7% non si applica ad aprile. In questi casi la riduzione potrebbe essere di circa 100 euro. Ma non è l’unica spiegazione possibile.

Senza esaminare il cedolino paga nei dettagli è difficile capire l’esatta motivazione. Oltre al cuneo fiscale, potrebbero incidere trattenute per malattia o scioperi, l’esclusione di detrazioni fiscali e altri fattori individuali. Soltanto con i dati del cedolino, atteso entro il 18 aprile, sarà possibile fare chiarezza sul singolo stipendio.