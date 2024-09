G7, dall'agricoltura al Made in Italy: a Siracusa va in scena "DiviNazione Expo"

“Divinazione”, entrati nel vivo i lavori del G7 di Siracusa. Analisi

Si sono appena conclusi i lavori -della giornata più attesa nell’isola di Ortigia, Siracusa-, nell'ambito di “DiviNazione Expo”, G7 dedicato all’agricoltura e pesca. Una parata di autorità hanno popolato da questa mattina l’isola, una marea di auto blu hanno letteralmente invaso le strade di Ortigia.

Diversi punti dell’isola hanno ospitato i numerosi interventi di conferenzieri giunti da ogni parte del mondo, che hanno animato i numerosi panel tematici, sicuramente tra i più attesi, quello che ha avuto luogo presso il Teatro comunale di Siracusa, dove ha avuto luogo il dibattito “Confronto sul futuro dell’agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee”, ed il secondo presso l’Urban Center di Siracusa dal titolo “Geopolitica e sicurezza a tutela del sistema agroalimentare, cooperazione tra i G7 e PVS”.

Nel corso del primo sono intervenuti i tre ministri Luca Ciriani, Elisabetta Casellati e Francesco Lollobrigida, quest’ultimo promotore dell’evento, il tutto moderato da Pietro Senaldi.

Nel corso dell’evento il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani ha dichiarato “il Governo Meloni ha tra i suoi obiettivi principali la difesa e la tutela delle nostre eccellenze, del nostro made in Italy. Quando si parla di made in Italy il pensiero va innanzitutto al settore agroalimentare. L'agricoltura, la pesca, l'agroalimentare tutto è per noi un pilastro e gli interventi, anche normativi, fatti in questi due anni, dimostrano quanto sostenere questi settori sia tra le priorità del nostro governo”.

Successivamente, Elisabetta Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali e semplificazione normativa, ha precisato come “ci siano troppe leggi che riducono la competitività e oggi le norme europee portano costi elevati per le imprese agricole. Le più colpite sono le Pmi che faticano a competere globalmente“. “Come ministro per la Semplificazione normativa – ha aggiunto – credo che semplificare sia essenziale per aumentare il Pil: meno burocrazia significa liberare il potenziale dell’agroalimentare. Estenderemo le semplificazioni all’agroalimentare per favorire l’eccellenza nel mercato globale. Vogliamo semplificare le norme per liberare il talento degli imprenditori”.

In ultimo è intervenuto il Ministro Francesco Lollobrigida, che ha dichiarato: “Qui a Siracusa ciò che vogliamo rappresentare è l’Italia e la qualità dei suoi prodotti. Un’Italia che fa sistema, che sappia confrontarsi sulle cose che ci dividono ma soprattutto su quelle che ci uniscono. Dobbiamo creare qui la nostra ricchezza e il nostro valore”.

Saluto del Gen. c.a. Andrea Rispoli, Comandante CUFA

Nell’evento tematico dedicato alla sicurezza sono intervenuti numerosi big del settore, tra i quali il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, il quale ha evidenziato quanto sia importante il settore agroalimentare e quanta sia l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto investigativo.

Particolarmente apprezzato l’intervento che ha chiuso la kermesse della mattina della Dottoressa Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Repubblica, Consulente Commissione Parlamentare Ecomafie ed illeciti agroalimentari e consulente per la formazione del Ministero della Difesa, la quale ha dichiarato: “La sensibilità e l’attenzione della Magistratura, nel settore è massima. Si sono fatti passi in avanti importanti. Spesso si ha la necessità di realizzare attività investigative anche transfrontaliere, di raccordarsi dunque con sistemi giudiziari di altri Paesi e non è sempre agevole e rapido. Grazie però allo splendido lavoro che si sta realizzando in ambito Europeo, oggi è più facile iniziare a parlare di sistemi giudiziari interconnessi. Siamo sulla strada giusta!”.

Questa sera avrà luogo un importante cena di gala cui parteciperanno molti degli intervenuti, nonchè i massimi rappresentanti dei settori produttivi, industriali del settore agroalimentare.