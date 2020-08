Dl, Gualtieri:accordo su licenziamenti.Blocco fino a novembre con proroga Cig

"Ci sara' il Consiglio dei ministri domani, il nodo" sui licenziamenti "e' stato sciolto". Cosi' il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri al termine di un vertice sul Dl agosto che si e' tenuto a Palazzo Chigi, interpellato dai cronisti, secondo quanto riportato da telecamere presenti." Abbiamo fatto una sintesi su quello che riteniamo giusto fare", ha aggiunto.

Nell'intesa raggiunta non viene fissata una da precisa oltre la quale non sarà più possibile licenziare. Dal 13 luglio sono previste altre 18 settimane di cassa integrazione o - in alternativa - di decontribuzione per le aziende che scelgono di fare rientrare i lavoratori dalla cassa.

Solo al termine delle 18 settimane l'impresa potrà procedere al licenziamento. Le settimane di cassa "extra" possono essere richieste tutte insieme (e in questo caso il termine per il blocco dei licenziamenti finirebbe il 15 novembre) oppure oltre, nel caso vengano scaglionate nel tempo.