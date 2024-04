Ecco dove far carriera in Italia, le 25 migliori aziende: spicca Intesa

Le 25 migliori aziende dove fare carriera secondo LinkedIn

LinkedIn ha appena pubblicato l'edizione 2024 della sua Top Companies Italia, una classifica delle migliori 25 aziende italiane riconosciute per offrire opportunità di crescita e sviluppo professionale.

Questa graduatoria mira a fornire ai professionisti una guida nella ricerca di nuove opportunità lavorative. Secondo uno studio condotto da LinkedIn, circa il 61% dei professionisti in Italia sta considerando nuove opportunità lavorative, che possono comprendere un cambio di carriera o il passaggio a una nuova posizione.

Tra i principali trend emersi, undici aziende debuttano quest'anno nella classifica. Tra queste troviamo Hippocrates Holding, Bayer, Campari e BIP. Ciò indica un significativo aggiornamento della lista rispetto al 2023, offrendo nuove opportunità di sviluppo professionale. Settori come la consulenza aziendale, l'industria farmaceutica, la manifattura e i beni di consumo dominano la classifica.

Nel settore della Consulenza e Servizi Aziendali, aziende come Accenture e Bain & Company mantengono il primato nella classifica, seguite da Intellera Consulting e Deloitte, con Boston Consulting Group (BCG) e BIP tra le new entry di quest'anno.

Accanto alla crescita nel settore farmaceutico e della salute, con aziende come Hippocrates Holding, Bayer e Eli Lilly and Company presenti nella Top 25, emergono anche il settore manifatturiero e dei beni di consumo, con aziende come EssilorLuxottica al decimo posto, SFK Group al quattordicesimo, e Procter & Gamble e Siemens al ventiduesimo e ventitreesimo posto rispettivamente.

Anche gli operatori del settore bancario-assicurativo guadagnano terreno, con Intesa Sanpaolo che conquista la vetta della classifica, Unicredit che mantiene la sua posizione al settimo posto e BNP Paribas che si posiziona al quindicesimo posto. Inoltre, aziende come The Heineken Company (diciannovesimo posto) e Campari Group (ventesimo posto) rappresentano per la prima volta il settore Food & Beverage all'interno della classifica.

La classifica completa

1. Intesa Sanpaolo

2. Accenture

3. Bain & Company

4. KONE

5. Hippocrates Holding

6. Ferrovie dello Stato

7. Unicredit

8. Intellera Consulting

9. Antares Vision

10. EssilorLuxottica

11. STMicroelectronics

12. LyondellBasell

13. Bayer

14. SKF Group

15. BNP Paribas

16. Deloitte

17. Iveco Group

18. Eli Lilly and Company

19. The Heineken Company

20. Campari Group

21. Cisco

22. Procter & Gamble

23. Siemens

24. Boston Consulting Group (BCG)

25. BIP