Ecobonus motocicli elettrici: da mercoledì al via le prenotazioni

Ecobonus, da mercoledì al via le prenotazioni per moto e motorini elettrici:

In arrivo una nuova finestra per gli incentivi destinati all'acquisto di moto e motorini elettrici: a partire dalle 10 di domani, mercoledì 19 ottobre, sarà riattivata per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi ai singoli cittadini destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici

Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, con un tetto di 3.000 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione.

Ma attenzione: si deve trattare di un veicolo di proprietà - intestato da almeno un anno - oppure di proprietà di un familiare convivente di chi effettua l'acquisto.