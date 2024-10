Elezioni Usa 2024, la corsa alla Casa Bianca più costosa della storia: da Trump a Harris spesi quasi 16 miliardi

Elezioni Usa 2024, ecco quanto costa diventare presidente degli Stati Uniti

L'America è pronta a chiudere il sipario su una delle campagne elettorali più dispendiose della storia. E la domanda non è più "quanto si spende", ma "quanto si è disposti a spendere" per arrivare alla Casa Bianca. È un’industria fatta di eventi, viaggi senza sosta e gadget all’ultimo grido. E mentre in Europa 200.000 euro bastano per una campagna presidenziale, negli Stati Uniti le cifre non hanno limiti e paragoni: il candidato potrebbe arrivare a investire più di quanto uno Stato europeo possa permettersi per un’intera elezione.

Prendiamo Donald Trump, ad esempio: per queste elezioni 2024 il tycoon avrebbe messo insieme oltre un miliardo di dollari, quasi una follia se si considera che nel 2016 ha speso “solo” 430 milioni per battere Hillary Clinton. Ma, secondo quanto riportato da Agi, la sua avversaria in questa tornata elettorale, Kamala Harris, forte anche dei fondi ricevuti da Biden, ha raccolto quasi un miliardo e mezzo. Per Trump, nel 2016 ogni voto valeva circa 7 dollari spesi; quattro anni dopo, la corsa per la presidenza è lievitata a cifre astronomiche.

Biden nel 2020 ha raccolto un record assoluto di 1,6 miliardi di dollari, superando persino le cifre spese da Obama nel 2008. Nel 2024, la spesa elettorale complessiva potrebbe raggiungere i 16 miliardi di dollari, superando il picco del 2020 quando furono spesi 15,1 miliardi di dollari. Un’escalation vertiginosa se si pensa che solo otto anni fa si parlava di 6,5 miliardi.