Elezioni Usa, da Kanye West a Lil Pump: ecco le star che tifano per Donald Trump

Elezioni Usa 2024, da Kanye West ad Amber Rose: ecco quali celebrità scendono in campo per tifare Trump

Con le elezioni Usa del 5 novembre alle porte, le celebrità americane, dalle star della musica a quelle del cinema, stanno facendo sentire il proprio sostegno ai candidati. Due fazioni ben distinte anche nel mondo di Hollywood: quelle che tifano per la candidata dem Kamala Harris, e chi si schiera dalla parte del tycoon, Donald Trump.

A sostegno di Trump, oltre al noto Elon Musk, che ha addirittura lanciato una lotteria per incentivare il voto a favore del tycoon, c'è anche Kanye West, che ha già confermato il suo voto a favore. Recentemente, è stato anche avvistato a un comizio di Trump a Beverly Hills con la moglie Bianca Censori. Anche Amber Rose, ex compagna di Kanye, ha espresso il suo sostegno durante una convention repubblicana a Milwaukee, affermando: "A Donald Trump e ai suoi sostenitori non importa se sei nero, bianco, gay o etero. È tutto amore. Ed è stato allora che mi sono resa conto: questa è la mia gente." Le sue parole evidenziano come Trump riesca a creare un senso di comunità oltre le differenze.

Billy Ray Cyrus, padre di Miley Cyrus, si è attivamente impegnato negli eventi repubblicani, mentre l'attore James Woods si aggiunde alla lista, sostenendo l'ex presidente e lamentandosi di non poter promuovere il film "Oppenheimer" a causa delle sue opinioni politiche. Anche il rapper Lil Pump ha confermato il suo supporto a Trump nel dicembre 2023, definendolo il "miglior presidente di tutti i tempi" e attaccando Kamala Harris nel 2024.

Ma quanto influisce tutto ciò sulle elezioni? Studi dimostrano che il supporto delle celebrità può condizionare le opinioni degli elettori, in particolare tra i giovani, che spesso considerano queste figure come modelli da seguire. La generazione Z, in particolare, è sensibile a questioni sociali e ambientali, come i diritti riproduttivi, generalmente sostenuti dai Democratici. Questo significa che Trump potrebbe avere meno appeal tra le celebrità seguite dai giovani.