EMFACE il primo trattamento di ringiovanimento del viso senza aghi e senza chirurgia

EMFACE unico trattamento per pelle e muscoli del viso insieme con la sola stimolazione dei muscoli facciali senza aghi e senza chirurgia, è stato presentato alla comunità scientifica italiana la scorsa settimana durante il 44° Congresso di Medicina Estetica SIME. Il risultato finale è -37% di rughe, +26% di collagene, +30% aumento del tono muscolare, + 23/25% in media di facelift viso come da 9 studi scientifici. Emface è un brevetto di BTL Aesthetics, azienda leader nella produzione di dispositivi medici in tutto il mondo che si basa su 2 tecnologie: la tecnologia HIFESTM (High Intensity Facial Electrical Stimulation o Stimolazione elettrica facciale ad alta intensità) per trattare i muscoli del viso e la Radiofrequenza transcutanea sincronizzata per trattare la pelle.“Emface ha la proprietà di combinare la radiofrequenza con la stimolazione elettromagnetica sugli ascensori della faccia: la frontale e i muscoli zigomatici maggiori e minori. Le frontali elevano la fronte e l’arcata della parete sopraccigliare. I muscoli zigomatici maggiori e minori elevano gli angoli della bocca e sollevano il viso. La combinazione dei trattamenti aumenta la massa di questi muscoli e diminuisce anche le rughe” dichiara la Dottoressa Carolyn Jacob, MD Dermatologa e Chirurgo Estetico di Chicago “Emface ha cambiato e rivoluzionato la medicina estetica: ora siamo in grado di proporre ai pazienti nuovi trattamenti che non prevedano aghi o interventi invasivi. Questo è un grande vantaggio per noi medici avere questa tecnologia che rivoluzionerà l'invecchiamento facciale” conclude Jacob.BTL Aesthetics grazie a tecnologie sempre più sofisticate combinate insieme per rimodellare il viso e contrastare il tono muscolare: con EMFACE è oggi possibile sottoporsi a trattamenti indolori e non invasivi che consentono di ottenere risultati efficaci e duraturi nel tempo, senza ricorrere al bisturi o a trattamenti tramite l’utilizzo di iniettabili” commenta Fabio Gugliucci – Amministratore Delegato di BTL Aesthetics Italia – “BTL Aesthetics quest’anno celebra i 30 anni di attività e quale migliore occasione per presentare questo nuovo sistema rivoluzionario, unico al mondo, nato per soddisfare le richieste di medici e pazienti, uomini e donne, che vogliono, con brevi sedute indolori, non invasive e senza effetti collaterali, migliorare il tono e la lassità facciale. BTL Aesthetics conferma così l’impegno nel trovare soluzioni sempre all’avanguardia per la cura ed il benessere delle persone” conclude Gugliucci.

Servizio realizzato da Nick Zonna