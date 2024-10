Emis Killa scommette sul mattone e gli spettacoli teatrali: nascono Nemesi srl e Ldg Entertainment

Emis Killa, dall'immobiliare allo spettacolo: il giro d'affari del rapper

“Emis Killa” non pensa solo ai suoi strettissimi legami con Fedez, Luca Lucci e tutti gli esponenti delle “curve” di inter e Milan finiti nella tempesta giudiziaria. Il rapper, infatti, pensa anche e soprattutto ai suoi affari perché nelle scorse settima ha aperto due nuove società di cui una tutta sua.

Il 6 giugno scorso, infatti, in corso Venezia a Milano davanti alla notaia Francesca Bassino s’è presentato Emiliano Rudolf Giambelli (il vero nome di Emis Killa) per costituire a Bernareggio (Milano) dove risiede la nuova Nemesi srl. La società ha per oggetto quello tipico di holding, di assunzione e gestione di partecipazioni, ma può anche operare nel settore immobiliare attraverso la compravendita, la locazione, la costruzione e la ristrutturazione di immobili. Giambelli ne è amministratore e socio unico e il capitale è di 10mila euro.

Nello stesso giorno e nello stesso luogo e davanti alla stessa notaia Giambelli si è poi presentato questa volta con Gaetano Puglisi e con Emy Mohamed. Puglisi è un noto manager musicale di artisti e cantanti fra i quali Eros Ramazzotti e agisce tramite la sua Quarantotto srl che nel 2023 ha fatturato quasi un milione. I tre hanno così costituito la nuova Ldg Entertainment srl di cui hanno ciascuno il 33,3% del capitale di 10mila euro.

La newco ha per oggetto “la produzione, l’allestimento e la realizzazione di spettacoli di ogni tipo, e in particolare di spettacoli teatrali e musicali con artisti sia italiani sia stranieri”, oltre alla “attività promozionale e di marketing di case discografiche e la rappresentanza di esse” fino alla “prestazione di servizi di biglietteria per qualsiasi evento, tanto nel settore dello spettacolo quanto in occasione di eventi sportivi”. Il consiglio d’amministrazione, presieduto da Puglisi, vede presenti anche gli altri due soci.