Enel, Lanzetta alla guida di country Italia e Tamburi al Recovery

Enel, cambi nel board: chi sono Nicola Lanzetta e Carlo Tamburi

Novità nel top management di Enel: il gruppo annuncia che a partire dal primo dicembre 2021 Nicola Lanzetta assumerà la guida della country Italia e che Carlo Tamburi guiderà il progetto piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nicola Lanzetta, laureato in Informatica presso l’Università di Pisa, ricopre il ruolo di direttore Italia del gruppo Enel dove da settembre del 2014 era responsabile del Mercato Italia; ha ricoperto il ruolo di presidente in numerosi Cda di società del Gruppo Enel, come Enel Energia SpA, servizio elettrico nazionale SpA, Enel.si srl e Enel Sole SpA. E’ inoltre presidente del gruppo Energia di Assolombarda e membro del consiglio direttivo di Confimprese.

Carlo Tamburi, ricopre il ruolo di responsabile del progetto piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con l’obiettivo di guidare l'implementazione di tutte le iniziative ed i progetti in materia di transizione energetica relativi al Pnrr in Italia, in coordinamento con le linee di business e le funzioni di staff interessate. Tamburi curerà inoltre i rapporti con le Istituzioni e gli stakeholder rilevanti per la promozione del posizionamento, dei progetti e delle tecnologie.

Tamburi, già dirigente generale del dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e presidente della società Tirrenia di Navigazione, ha fatto il suo ingresso in Enel nel 2002, dove ha inizialmente assunto la responsabilità dell’area Mergers and Acquisitions, successivamente è stato nominato direttore acquisti, servizi, affari generali e immobiliari e dal 2008 ha ricoperto la carica di direttore della divisione internazionale; dal luglio 2014 è direttore Italia del gruppo Enel.