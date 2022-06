Eni, Descalzi: "Gas? Con azione forte del governo possiamo superare l'inverno"

Eni, Descalzi: "Saremo autonomi solo nel 2023. Un taglio adesso..."

Il governo deve fare i conti con l'emergenza energetica. La crisi di gas e luce è ormai in atto dopo la decisione di Gazprom di dimezzare le forniture di metano all'Italia. "Se dovessero tagliare adesso - spiega Claudio Descalzi, ad di Eni alla Repubblica delle idee - non saremmo pronti, cominceremo ad essere pronti nel 2023. Abbiamo bisogno di finalizzare tutti gli accordi costruiti negli ultimi 4-5 mesi. Quindi l'augurio è che si possa mantenere ancora un limitato flusso russo". Descalzi ha ribadito l'importanza degli stoccaggi che "sono già al 50%"; nell'ipotesi peggiore, "dovremmo forzare ulteriormente l'arrivo di gas da altri Paesi ma comunque abbiamo una diversificazione che ci farà passare l'inverno". "Questo è sicuro", ha concluso.

"Penso - prosegue Descalzi - che con l'azione forte che adesso sta guidando il governo, si possa superare l'inverno". Descalzi ha ribadito che cominceremo ad essere indipendenti da Mosca nel 2023 ma se la Russia dovesse interrompere completamente le forniture, le fonti di approvvigionamento sono abbastanza diversificate per trascorrere il prossimo inverno. Ribadita anche l'importanza della diversificazione, non solo geografica, delle forniture e ha fatto notare che "c'è una grande differenza tra il gas russo che viene prodotto dai russi e venduto ai clienti, e il gas che produciamo noi in tutto il mondo, riserve dell'Eni, quindi italiane".