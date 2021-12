Esselunga, nuovo accordo con Lendlease per l'ingresso in Mind

Esselunga sottoscrive un accordo con Lendlease per entrare nell'ex area Expo a Milano

Il colosso della grande distribuzione italiano Esselunga a partire dal 2022, attraverso un accordo con Lendlease, sbarca all'interno del Mind Village di Milano, l'area di Mind in cui stati riconvertiti gli edifici di Expo 2015 in ottica di economia circolare, con una superficie di 1.000 mq. "Siamo lieti di annunciare l'accordo siglato con Esselunga, un partner con cui condividiamo la visione del fare impresa al servizio delle comunità, del territorio e dell'ambiente abbracciando appieno la visione di città del futuro e laboratorio dove testare soluzioni innovative su scala urbana", ha commentato Andrea Ruckstuhl di Lendlease, gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane.

Il marchio della grande distribuzione è tra le prime aziende, ci sono anche nomi come Astrazeneca, Bio4Dreams e Rold, che hanno aderito come founders alla Federated InnovationTM @MIND, il modello collaborativo pubblico-privato promosso da Lendlease con il contributo di Cariplo Factory come soggetto catalizzatore, che ad oggi aggrega 36 aziende le quali, beneficiando dell'ecosistema di Mind, svilupperanno progetti di innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future. Esselunga in particolare attiverà iniziative negli ambiti Agrifood tech & wellbeing e Retail Tech.